Antes del número de mayo, Fernández: “No se puede vivir con una inflación de 100%”

En la previa de que esta tarde se conozca el número de inflación de mayo, cuando el INDEC marcó 8,4% en abril, el presidente Alberto Fernández analizó la variedad de factores que influyen en la escalada de precios e insistió con el concepto de “inflación autoconstruida” que tantas críticas le valió en otro momento. Y pese a que admitió que “no se puede vivir” con una suba de los valores en las góndolas interanual tan elevado, de 108,8% en el último registro, dijo que hay dos análisis posibles sobre esta situación. “Podés decir que llegó al 100% o que se multiplicó por dos cuando en el mundo fue por diez”, sostuvo, con eje en la pandemia, la guerra, la sequía y los 55 puntos que recibió de la administración macrista.

“La inflación es en gran medida parte de lo que contaba de la guerra en Ucrania. Países que tenían tasas negativas tienen diez puntos de inflación, como Alemania. España tenía dos puntos y llegó a 12. Podes pararte en Chile, que se multiplicó por cuatro. ¿Por cuánto se multiplicó en la Argentina? Por dos. Lo que pasa es que Macri no se fue sin inflación, te dejaron 55%. No lo podés olvidar. Yo decía siempre que la inflación no se iba a resolver en cinco años e iba a demandar mucho tiempo, y no pensaba lo de la guerra, que no estaba en los planes”, detalló el Presidente en una entrevista desde Olivos para Oligarcas de la nada, un podcast hecho por estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que también se transmitió en YouTube anoche.

“La inflación es un problema muy serio de la Argentina. ¿Arrancó conmigo? De ninguna manera. En este contexto podés decir ‘llegó al 100%′ o ‘se multiplicó por dos, cuando en el resto del mundo se multiplicaba por seis, por siete, por ocho, por diez’. Tenés los dos análisis”, entendió entonces Fernández, que sin embargo aclaró: “De cualquier manera no se puede vivir con una inflación de 100%”.

Entre sus consideraciones sostuvo que los cambios de Gabinete y las crisis al interior del Gobierno fueron “nocivos” para la inflación y al insistir con esta idea de la cuestión “autoconstruida” planteó una vez más que es la que realizan los comerciantes y empresarios pequeños que “ven ruido” y por las dudas aumentan los precios. “Eso ocurre en todos lados del mundo. En la Argentina con más potencia porque venimos de diferentes procesos inflacionarios, la gente está mas prevenida y tiene más tendencia a hacer eso”, indicó Fernández, quien también criticó a la oposición porque dijo que impacta negativamente en el indicador que se pronuncien a favor de la dolarización.

“Desde el día que llegué me están anunciando que van a saquear los supermercados y nunca ocurrió”

Manifestó también que la pobreza se mide solo por los ingresos formales de la gente, mientras que en la Argentina hay una economía informal que no se toma en cuenta pero que potencia el crecimiento. Y aunque remarcó que no quería que eso fuera un justificativo, comentó que los sueldos informales les permiten a un sector de los argentinos estar “mucho mejor” y lamentó que eso “no se capte” en las estadísticas oficiales. “Hay algo que se está moviendo, pero que no terminamos de registrar [por la economía informal]. Tiene que ver con metodologías que el Indec siempre usó, que yo recomiendo revisar. No quiero poner en tela de juicio lo que dice el Indec que en base a viejas metodologías da lo que da, pero no sé si están captando lo que realmente ocurre”, dijo.

Bajo esa postura, remarcó que en su gobierno la inversión social aumentó a 1,2% del PBI, cuando en los precedentes fue de 0,4%. “No tenemos un escenario de conflictividad social. Desde el día que llegué me están anunciando que van a saquear los supermercados y nunca ocurrió porque pusimos mucha plata en la gente”, justificó.

Cierre de alianzas y panorama interno

A horas de que se cierren las alianzas electorales, y mientras Cristina Kirchner y Sergio Massa presionan para cohesionar en una única lista, Fernández insistió con la interna. “Me confunde. Cuando me bajo me dicen ‘no queremos que haya PASO’. ¿Pero no era que querían que me bajara para que hubiera PASO?””, se preguntó. No obstante se mostró esperanzado de que el peronismo se va a ordenar y dijo que “un poquito de convulsión” es algo natural del partido que conduce a nivel nacional.

Algunos dardos a la vicepresidenta le envió. Dijo, por ejemplo, que él no entiende a la política como un acto de imposición. “No es un cuartel, en la política no se obedece, se concilia y se buscan acuerdos. Y si bien es cierto que siempre va a haber alguien que lidere, somos pares somos dirigentes, gente que habla y representa algo”, indicó.

“Cristina se diferencia de mi gobierno, y escribe cartas y saca tuits. Esas cosas no me molestan. Dejan en evidencia de que está viva la política. La peor política es la que obedece, es un acto de sometimiento”, marcó, para contrastar con su vice, y siguió: “Seguramente Cristina cuando critica cosas ve malas decisiones políticas en el gobierno mío. Yo la escucho y en algunas puede tener razón. En otras, creo que no tiene ninguna. Es su posición y yo la respeto porque es una persona muy respetable”.

Convencido de que su gestión no puede compararse con ninguna otra por el contexto en que se dio, el mandatario también volvió a apuntar contra el presidenciable libertario Javier Milei. ”Milei nunca habla de la casta económica, que le dio de comer a él, la casta empresarial. Ellos son los que le pagan”, dijo en cuanto al líder de La Libertad Avanza.

Sostuvo además que “si la Argentina está sana, no puede prestarle ninguna atención” al economista y manifestó que los planteos del diputado nacional son “falaces, mentirosos y cínicos”.

“Cuando habla de dolarización, diga la verdad, Milei. ¿Cuánto van a caer los salarios reales? No mienta”, le pidió, a la vez que dijo que el Frente de Todos debe intentar que la democracia “no quede en manos de alguien que usa la democracia para aplicar autoritarismo”.

Entre críticas a la administración macrista, Fernández citó a la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió. “Escuché a Carrió decir que si llegan, va a correr sangre, porque lo que ellos proponen requiere violencia. No podemos permitir que eso pase”, enfatizó el Presidente.

