Aníbal Fernández, antes de asumir en el Gobierno: “Lo veo al Presidente con la lanza en la mano”

El mediático Aníbal Fernández se despidió esta noche del programa de C5N, Canibales, tal como anticipó LA NACION, antes de asumir como ministro de Seguridad del Gobierno este lunes. Fernández es parte de la renovación que propuso el presidente Alberto Fernández. El futuro miembro del gabinete relativizó la derrota del Frente de Todos en las PASO y consideró que no hubo una crisis institucional en los últimos días.

“Para mi no hay crisis, hay una elección que no se perdió”, señaló Fernández. En ese sentido, buscó minimizar el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. “En todo caso, esta primaria se hizo entretenida para un determinado lugar y para otro, no, porque no había nada que competir, entonces no había mucho para ver”, detalló.

No obstante, dio un mensaje en torno al futuro de la coalición. “En esa discusión, se tienen que dar otras discusiones que son las que representan a un pueblo que está esperando más de su Gobierno, entonces, si eso es así, prestémosle atención, porque sirvió para que nosotros, a lo mejor, lo miráramos”, indicó, y agregó: “Hay dos cosas que no me gustan tibias, el mate y el peronismo, con lo cual, las discusiones me tienen sin cuidado”.

Para Fernández, “hay que ir a fondo”, y “pensar con seriedad” las medidas a tomar ante la situación actual. A su vez, reivindicó el rol de Alberto Fernández. “Lo veo al presidente con la lanza en la mano y con las decisiones tomando segundo a segundo”, expresó. También se refirió a los dirigentes de la oposición que lo critican por su frase, de la gestión con Cristina Kirchner, en la que había dicho que la inseguridad era una sensación.

“Lo único que tienen es una frase mía de hace muchos años que fue desafortunada”, advirtió en relación a su frase sobre la sensación de inseguridad que pronunció años atrás. “No tiene mucho sentido. Tengo la cabeza puesta en otro lado”. El reemplazante de Sabina Frederic adelantó que ya habló con varios funcionarios “mandando tarea para el hogar” y comunicó que se reunirá con un gobernador a las 19, pocas horas después de que jure como ministro.

A modo de resumen, Fernández consideró que el recambio de ministros le otorga “volumen político” al Gabinete. “Todo tiene que ver con darle mucho volumen político y discusión donde está faltando a lo mejor estatura para dar esa discusión”, opinó. Quizás diferenciándose de su antecesora, Fernández consideró que “a veces, tener la legitimación activa requiere de estatura política”, y en esa línea, expresó que “eso es lo que el presidente ha acertado en las decisiones que ha tomado”.

El programa Caníbales debutó en la pantalla de C5N el 17 de junio con la conducción Julián Guarino, con un envío semanal, todos los domingos a las 20. Aníbal Fernández participó desde la primera emisión.

Intercambio con Kicillof

El exministro de Cristina Fernández de Kirchner saludó a Axel Kicillof en el inicio del programa y elogió a Axel Kicillof, que participaba de una entrevista previo. “Yo te te felicito, los que fuimos los barones del conurbano apreciamos que tanto Martín Insaurralde, como (Leonardo) Nardini , como Cristina (Álvarez Rodríguez), se sumen a un gabinete, dándole volumen político, que es importantísimo en cada uno de los 135 distritos de la provincia”, dijo.

En un intercambio con Kicillof, Fernández dio pistas de cómo percibe su futura función. “Ahora, de este lado del mostrador, me va a tocar también aportar el granito de arena para que el Presidente pueda llevar adelante esa estrategia de definir concretamente todas las cosas que se necesitan en el desarrollo económico, y que se lo impone la Constitución Nacional”, agregó.

En esa línea, también habló de los efectos de la pandemia. “En este marco con las complicaciones que tiene el mundo, hay que raspar la lata de donde sea, pero encontrar las soluciones para las mujeres y los hombres del pueblo argentino”, añadió.

Noticia en desarrollo