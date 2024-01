escuchar

Luego de cumplirse un mes de la gestión del presidente Javier Milei, caracterizado por el megadecreto de desregulación económica y un proyecto de ley ómnibus con más de 1000 artículos, el exministro de Seguridad Aníbal Fernández apuntó este sábado contra las medidas de ajuste fiscal que anunció el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en diciembre, y lo tildó de “sinvergüenza”. Además, el exfuncionario de la administración kirchnerista destacó “el error” del gobierno libertario y advirtió: “El pueblo es manso pero no idiota”.

“Es un enorme sinvergüenza, le ha dado dolores de cabeza inmensos al pueblo argentino y lo sigue haciendo. Un hombre híper rico que viene a la gestión a no sé, porque a hacer bien no vino”, destacó el exministro sobre Caputo en una entrevista para Radio 10.

“Todo lo que decía Sergio [Massa] sucedió”, dijo en relación a las reiteradas advertencias del exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria si Milei ganaba. “Es un gobierno que cree que un 55% en un balotaje lo hace impune, ese es el error” , agregó.

Tras ello, el exministro lanzó: “El 55% es efímero, es una foto y eso va a tener dolores de cabeza. El pueblo argentino es manso pero no idiota. Porque cuando no tenés para dar de comer a los pibes, el problema se agranda”.

En ese sentido, criticó la suba de precios, que en diciembre aumentaron en promedio 25,5%: “Hace falta analizarlo un poquito y ver en qué condiciones estamos para darnos cuenta. Si eso no te demuestra que la vocación está puesta en otro sentido, donde la gente que tiene dinero no la pasa mal, estamos mirando cualquier cosa. La gente había entendido que Milei estaba decidido a hacer cambios que beneficiaran a un pueblo que venía golpeado”.

En medio del debate en comisiones por la ley ómnibus, que implica entre otras cuestiones una reforma electoral, delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y la declaración de emergencia en 11 cuestiones, Fernández aseguró que no se trata de “una estructuración”, sino que es “poner a la Argentina en el formato que ellos quieren”.

A su vez, el exministro opinó sobre el paro que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 24 de enero en contra de la reforma laboral y lo apoyó. “Yo no me quedaría quieto. Las barbaridades que propusieron en el decreto y la ley ómnibus son un espanto. Si el Gobierno sigue de esta manera, va a encontrar a un pueblo que sabe decir las cosas como corresponden”, remarcó.

En otro tramos de la entrevista el exfuncionario elogió la administración del expresidente Alberto Fernández, de la que formó parte durante casi los cuatro años. “Yo conozco desde dentro su gestión, ha sido honesta, seria, con crecimiento, con muchos resultados positivos, pero fracasó en conquistar el formato nuevo para evitar la inflación”, analizó.

Finalmente, Fernández habló de la reorganización de la oposición, a poco de las críticas lanzadas por Pablo Moyano, de la CGT, en las últimas horas, en las que reclamó que los referentes del movimiento salieran a las calles junto a los trabajadores. “El peronismo no estuvo a la altura de las circunstancias. No digo que Alberto es un genio ni que no se haya equivocado, pero lo hostigaron permanentemente”, dijo para luego cerrar: “El mejor candidato que encontraron era brillante y lo volvería a acompañar. Massa se encargó del tema y no se quejó. El peronismo ahora se tiene que poner al frente de esa pelea”.

