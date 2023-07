Aníbal Fernández ratificó los operativos en la City y justificó por qué Economía no dio explicaciones

escuchar

“Alerta” advirtió ayer después del mediodía el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien anunció que se realizaban operativos en la City porteña para atacar a aquellos que transaccionan con dólar ilegal. Pero más tarde nadie reconocía esos allanamientos. Entonces esta mañana el funcionario salió a ratificar las tareas y explicó que no se dieron más detalles por “el cuidado” que quieren tener sobre el tema. También justificó por qué desde Economía no contaron nada al respecto.

“A ver, si yo pongo un tuit y explico lo que estamos haciendo; y después le preguntan al encargado del edificio donde yo vivo y él dice que no sabe de qué se trata, simplemente lo que está diciendo con mucho criterio es que él no sabe”, remarcó en Radio 10, luego de que ayer desde el Ministerio de Economía derivaran las consultas sobre los allanamientos en la cartera que él conduce.

También señaló el motivo por el que no hubo más datos con el correr de las horas. “Nosotros habíamos puesto un tuit explicando lo que estábamos haciendo. Y no seguimos avanzando con mayor información por el cuidado que queremos tener sobre el tema y porque vamos a seguir trabajando sobre la misma decisión, que tiene que ver con los liquidadores, que son los que actúan en un mercado nimio, muy chiquito, y que incentivado por cuatro vivos intentan quedarse con ventajas que le pertenecen a todos los argentinos”, indicó y agregó: “En la medida en que el ministro de Economía me plantea el tema, nosotros avanzamos rápidamente con todo lo que podemos”.

ALERTA

En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP, se encuentran realizando operativos en la CITY, con el objeto de detener al grupo denominados "liquidadores", personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro.

Intervienen… — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 19, 2023

Dijo, en tanto, que la decisión de actuar en la City no fue solo de la Justicia Penal Económica, sino que “fue de todos”. En su tuit inicial había mencionado además a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera (UIF). “En definitiva es el Ministerio de Economía el que está pidiendo las explicaciones del caso y por ahí arranca un análisis más efectivo. Nosotros no somos hábiles para poder actuar sobre una decisión de esa característica hasta que un organismo técnico nos dé las respuestas; y la Justicia, la responsabilidad de avanzar. Bueno, las hemos tenido y una vez que las tenemos, ahí sí, es nuestra responsabilidad estar presentes en cada uno de los lugares”, indicó.

Asimismo expresó que la responsabilidad de Seguridad en las investigaciones es “cada vez más fuerte”, dado que este tipo de tareas depende de la Policía Federal (PF). “La Superintendencia de Investigaciones lo que hace es volcarse sobre ese tema y poner todo su personal a caminar en este lugar. Van a ver muchos hombres y mujeres con el chaleco de Policía Federal trabajando”, adelantó.

Convencido de que los “liquidadores” orquestan mecanismos para justificar aumentos de precios anclándose en el dólar ilegal, cuando en realidad estos componentes se pagan a dólar oficial, el ministro se quejó de que las ventajas “son siempre para los mismos” y de que en desventaja sale “el pueblo argentino”.

“Mientras que tengamos las decisiones que nos acompañen para que nosotros podamos actuar, estaremos en la calle, por supuesto”, advirtió también Fernández en cuanto a la posibilidad de mantener estos dispositivos.

En tanto, evitó precisar si hubo algún resultado positivo de los allanamientos o si hay personas detenidas. “Eso lo cuento cuando hagan las valoraciones los técnicos. Por ahora nosotros hacemos la tarea policial, nada más”, sentenció.

