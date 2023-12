escuchar

Aníbal Fernández criticó en duros términos a Máximo Kirchner y a La Cámpora. Aseguró que la organización kirchnerista no respeta las ideas del peronismo y que solo busca beneficiarse a sí misma. El exministro de Seguridad de Alberto Fernández planteó que el “kirchnerismo está agotado” y consideró que, de cara al futuro, el Partido Justicialista (PJ) deberá rearmarse sin ese grupo para salir adelante y lograr posicionarse como oposición al gobierno de Javier Milei.

“Me parece que el peronismo tiene que darse una discusión en serio, por problemas que le han hecho daño”, dijo en una entrevista en el canal de YouTube del abogado Leopoldo Pérez Obregón. “Hay gente que le ha hecho daño”, aseguró.

Sin nombrarlo, dirigió sus críticas hacia el diputado nacional Máximo Kirchner y le achacó su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en 2022 en rechazo al acuerdo con el FMI. “ ¿Un día tenés que votar un acuerdo bueno o malo con el FMI y renunciás a la presidencia del bloque y te vas a tu casa? ”, cuestionó al presidente del PJ bonaerense.

“Por relaciones familiares o por situaciones de esa característica, han sacado ventaja de la política de manera bochornosa. A esos hay que sacarlos de la organización”, explicó al respecto y añadió: “No sé si [hablar de] corrupción, pero hay gente que ha sacado ventaja por su cercanía con Cristina [Kirchner] y después no ha hecho absolutamente nada, no tienen trascendencia. Andan por la vida con un discursito colgado al hombro... No hay elementos que me digan estos tipos laburan como perros, ninguno”.

A su vez, opinó que el kirchnerismo saca ventajas de estar ligado al peronismo: “Está usando ropas que debe restituirlas al peronismo”. “El kirchnerismo como expresión está agotado”, dijo. Y criticó a La Cámpora: “El peronismo debe definirse gráficamente para dar una pelea que respete las ideas del peronismo y no regalarle nada a nadie que no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros vemos o que necesita el pueblo argentino”.

En suma, el exministro con participación en los gobierno de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, remarcó: “Habrá que dar una pelea cuando llegue el momento, entre aquellos que dicen representar al peronismo y nosotros que decimos otra cosa. Será el peronismo contra La Cámpora y veremos quién de los dos tiene razón . Ellos no tienen una visión peronista de la actividad cotidiana, ni en beneficio del pueblo argentino”.

Más tarde, negó que La Cámpora hubiera sido una organización cercana a la juventud, y dijo que en cambio quienes sí inspiraban a los grupos etarios más jóvenes eran Néstor y Cristina Kirchner. “El kirchnerismo no estaba pegado a la juventud. Hay una organización de jóvenes no tan jóvenes, porque a la edad que tienen ellos yo ya tenía dos carreras universitarias, que no son tan jóvenes y ni siquiera son cuadros políticos, no les asigno respeto a ninguna de esas acciones”.

En las últimas horas, se supo que Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Federal para el Desarrollo Nacional (Fofeso)”, cuyo objetivo será financiar obras de infraestructura en provincias y municipios. La iniciativa, acompañada por una decena de diputados de Unión por la Patria, dispone que dicho fondo se nutra del 60% de la recaudación que ingresa en las arcas del Tesoro Nacional en concepto de retenciones a la soja, en todas sus variedades y derivados.

LA NACION