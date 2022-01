Aníbal Fernández y las internas por el acuerdo con el Fondo: “¿Qué va a ser el día más triste? Eso fue cuando fueron por los jubilados”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se metió de lleno en la interna oficialista sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): por un lado, el ala dura del kirchnerismo que piensa que el Gobierno no debía iniciar un acuerdo; en contraposición de los que creen que firmar lineamientos pautados, que no aprieten al país, es el camino que la Argentina debe tomar.

“Algunos dicen que es el día más triste, ¿Qué va a ser el día más triste? Eso fue cuando fueron por los jubilados”, lanzó hoy el funcionario tras el acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con el FMI. Y, en declaraciones a Radio 10, aseguró: “No van por los derechos de los trabajadores ni por los jubilados”.

Alberto Fernández anunció el viernes el entendimiento al que llegó con el organismo internacional y aseguró que no dispone “saltos devaluatorios”. Además, el Presidente se mostró optimista: “No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”. Tras lo que pidió al Congreso que “apoye” el convenio.

Mensaje del presidente Alberto Fernández sobre la negociación de deuda con el FMI

Esta noche, el ministro apoyó la decisión del primer mandatario: “Estoy convencido de que lo que está haciendo es lo mejor para la Argentina. Miro con muchas ganas el arreglo, se ve ordenada la cuestión interna y la cosa pública para llevarla adelante”. Y agregó: “Era impagable, nunca estuvimos en default con los organismos internacionales. Teníamos un par de escarbadientes usados y conseguimos bastante”.

Después, apuntó contra el gobierno de Cambiemos y sostuvo que de ser gobierno, el Fondo hubiese planteado las mismas condiciones. “Los que se sienten impacientes pónganse a laburar porque esta situación la sacamos entre todos. Nosotros tenemos que laburar mucho para salir de lo que no hicimos”, sumó. Y esgrimió: “La oposición que haga lo suyo, no me preocupa lo que ellos piensan”.

El Presidente y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación

En medio de las versiones cruzadas sobre las implicancias del entendimiento para la Argentina, la número dos del organismo, Gita Gopinath, reiteró hoy en sus redes sociales uno de los aspectos que se comprometió el país. “Acordamos en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva”, dijo, en el marco de las dudas sembradas por algunos funcionarios respecto a los ajustes tarifarios.

En ese sentido, agregó: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre políticas clave, incluida una vía fiscal para mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas, reducir el financiamiento monetario y reducir el déficit primario a 0 para 2025. Se continuará trabajando para llegar a un acuerdo a nivel de personal”.