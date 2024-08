Denuncia de Fabiola Yañez | Aníbal Fernández dijo que Alberto es su amigo pero marcó: “Si es cierto, que pague”

Escuchar

En medio del escándalo que involucra a su “amigo”, como definió al expresidente Alberto Fernández, el exministro de Seguridad de la gestión del Frente de Todos, Aníbal Fernández, se refirió a la causa por violencia de género contra el antes mandatario. En ese marco rogó que no sea cierta la denuncia que radicó la ex primera dama Fabiola Yañez, aunque dijo que si es así, el exjefe de Estado deberá “pagar las consecuencias” por lo que hizo.

“Él es mi amigo, ruego que no sea cierto. Pero si es cierto, que pague las consecuencias” , sostuvo en Radio Continental este viernes Aníbal Fernández, que también trabajó con Alberto durante el gobierno de Néstor Kirchner.

A menos de 24 horas de que salieran a la luz las fotos de Yañez golpeada en la cara y en un brazo, Aníbal dijo también que “siempre” los dos tuvieron esa relación de amistad y que le tiene “cariño” al exmandatario, aunque inmediatamente aclaró: “No quiero adelantarme a los hechos. Pero sí lo grafico con toda claridad: no dejes de escuchar a la mujer”.

Desde París, adonde asistió al partido de los Juegos Olímpicos en el que Las Leonas obtuvieron la medalla de bronce, por ser presidente de la Confederación Argentina de Hockey, el exministro de Seguridad les recomendó a las mujeres que no dejen “que les pongan una mano encima”.

“Lo que defendí en aquel momento, y sigo defendiendo y pensando, lo voy a sostener en este momento aunque sea mi amigo”, indicó, con respecto a prestar atención primero al testimonio de la víctima. Según aseguró, en su carrera política “trabajó mucho” contra la violencia.

Alberto Fernández junto a Aníbal Fernández

Convencido de que esta es una “situación absolutamente desgraciada”, Aníbal indicó: “Como he estado acá esta semana [en París], no tengo mucho dato. La posición que uno tiene que tener en esto es siempre escuchar a la mujer, eso lo aprendí. Y después hay una causa, que tiene que investigarse. Si no tiene nada que ver Alberto, mejor para él. Y si tiene algo que ver con eso, que pague todo lo que le corresponda, no hay ningún tipo de atenuante” .

Y siempre bajo esa postura acotó: “Tiene que ser así, como lo he pensado, lo he trabajado, lo he legislado, en defensa de las mujeres contra cualquier tipo de violencia. ¿Por qué no lo voy a decir ahora? Sería un error. Yo no me hago cargo de que sea cierto, digo que hay que investigarlo. Si llega a ser así, no hay ningún tipo de atenuante”.

Además de las cuestiones mediáticas, en la Justicia Fernández está denunciado por Yañez por violencia de género. Esta causa salió de otra, la que lo investiga por supuestos negociados con los seguros durante su gobierno. Es que su secretaria María Cantero, en la mira debido a que su marido, Héctor Martínez Sosa, sería uno de los principales beneficiados por la asignación de los seguros, tenía en su teléfono celular capturas de mensajes, fotos y videos que la entonces primera dama le había mandado pidiéndole ayuda ante las golpizas que recibía de parte del mandatario.

De momento, el expresidente no se pronunció en público. No solo después de que trascendieran las fotos de Yañez con moretones, sino también tras la filtración de videos suyos con la panelista Tamara Pettinato en el despacho presidencial, en plena gestión y mientras estaba estaba en pareja.

Por ahora se conoció que envió el jueves por la noche mensajes de WhatsApp al dirigente social Luis D’Elia, que siempre defendió su gestión pero ahora está “indignado” con estas últimas novedades, para volver a negar todos los hechos que le endilga Yañez, que se encuentra en Madrid, España.

Por su parte, Pettinato también se tornó hermética. La panelista no se presentó en ninguno de los programas donde trabaja: ni en Bendita con “Beto” Casella, ni en el streaming Blender ni en Radio Con Vos con Ernesto Tenembaum, quien este viernes dijo que era “una amiga” y le deseó que pueda “sobrevivir y aprender” de esta situación.

