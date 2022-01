No habrá alianza con Juan Schiaretti en 2023: la definición que Horacio Rodríguez Larreta dejó en Córdoba

CÓRDOBA.- Después de compartir un asado con dirigentes y legisladores de Pro, Horacio Rodríguez Larreta regresó a la ciudad de Buenos Aires. Estuvo un día y medio en Córdoba en el inicio de su campaña de instalación nacional, que incluyó un almuerzo con el cuartetero Carlos “la Mona” Jiménez y el paso por Cosquín, donde se desarrolla el Festival Nacional de Folklore. En la reunión de este domingo dejó una definición clave tanto para sus socios locales como para la Casa Rosada: no habrá alianza con el peronismo local de Juan Schiaretti en 2023.

Además, el jefe de gobierno porteño pidió que se constituya la mesa de Juntos por el Cambio local para discutir temas claves y evitar desencuentros. Varias veces insistió en que trabaja por la unidad de la alianza y puso énfasis en espantar el fantasma de un posible acuerdo con el peronismo cordobés, enfrentado con el kirchnerismo pero también con los socios locales del Frente Cívico, la UCR, la Coalición Cívica y el macrismo.

Fue en un tramo de la reunión en el que se habló de la estrategia provincial del año próximo cuando Rodríguez Larreta enfatizó que no habrá acuerdo con el schiarettismo. “Que no haya enfrentamiento no quiere decir que haya alianza”, afirmó, según contó a LA NACION uno de los presentes.

La Mona Jímenez y Horacio Rodríguez Larreta Pro

En el asado en Antigua Estancia, un barrio cerrado de Villa Allende, Rodríguez Larreta planteó que Pro tendrá que poner candidatos en todas las listas de todos los distritos: ese refuerzo apuntalará también a la idea de que no habrá acuerdo con el peronismo. Hubo un dirigente que deslizó que comparten electorado con ese sector político.

Rodríguez Larreta escuchó planteos sobre las actitudes de algunos integrantes de Pro respecto del debate de la legalización del juego online en Córdoba, que abrió una fractura en Juntos por el Cambio cordobés. El legislador Alberto Ambrossio fue quien le señaló que la misma norma existe en CABA y en Buenos Aires, con lo que era ilógica esa fractura.

El jefe de gobierno porteño evitó responder puntualmente y ratificó que para evitar estas discusiones es que se necesita una mesa local de JxC. Incluso sostuvo que si la mesa nacional hubiera intervenido en la estrategia respecto de la modificación de Bienes Personales podría haberse evitado el fracaso en el Congreso.

La dirigencia de Pro le adelantó que estaban dispuestos a ese diseño, pero que dependía de las decisiones Mario Negri (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico). Con ambos dirigentes estuvo reunido en estas horas y señaló que ellos tampoco tenían objeciones. Larreta no se vio con Rodrigo de Loredo, protagonista de la fractura del bloque de la UCR en el Congreso, porque el diputado está de vacaciones.

El sábado fue el almuerzo con La Mona Jiménez. Larreta lo compartió en sus redes sociales: “Decime que estás en Córdoba sin decirme que estás en Córdoba. Gran charla, @lamonaoficial. Gracias a vos y a tu familia por recibirme”.

Antes de ir a Cosquín, Rodríguez Larreta pasó por Villa Carlos Paz. Una visita que estaba fuera de agenda. Se bajó del auto en el tradicional reloj Cu-Cú, pasó por un café y caminó por el centro. “Me encanta venir. Si vengo a Córdoba no voy a faltar en Carlos Paz. Voy a estar dando vueltas un rato”, declaró a Carlos Paz Vivo.

En Cosquín visitó una réplica del Parque Centenario que se montó para activar el turismo en CABA y caminó por los alrededores de la plaza donde se realiza el festival.