Ricardo López Murphy, sobre el acuerdo con el FMI: “La oposición no va a ponerle obstáculos al Gobierno”

Tras el principio de entendimiento entre la administración que conduce Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda, que fue anunciado el viernes, empiezan a aparecer las primeras señales favorables de Juntos por el Cambio (JxC) en cuanto a un posible acompañamiento en el Congreso. “La oposición no va a ponerle obstáculos al Gobierno”, sostuvo hoy el diputado nacional Ricardo López Murphy, del espacio Republicanos Unidos -que integra la coalición opositora-, a pesar de que hizo algunos reparos al manifestar que no se conocen “los detalles” del acuerdo.

“Vamos a dejar que [la gestión de Fernández] pueda resolver este tema tan complejo con los organismos multilaterales y el Club de París. Sería muy malo para la gobernabilidad que la oposición obstruyera ese esfuerzo”, indicó en Radio Con Vos el legislador, que incluso contrastó: “Se le ha reclamado al Gobierno durante dos años por qué demoró tanto, generó tanto desasosiego, produjo tanta angustia, demoró muchas inversiones y cosas que la gente no sabía a qué atenerse. Creo que ese fue el gran costo, la demora de los dos años”.

Más temprano, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, señaló en Radio Mitre que “JxC no va a negar el financiamiento” al Gobierno. “Cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque el Congreso no vota eso. El Congreso vota el financiamiento”, afirmó la exministra de Seguridad.

“Al menos no estamos en un rumbo de ir hacia el iceberg”

Convencido López Murphy de que con este primer entendimiento en la negociación “al menos no estamos en un rumbo de colisión o de ir hacia el iceberg”, se refirió, sin embargo, a que aún se desconocen algunas cuestiones puntuales de ese pacto y contó que por eso el comunicado de JxC al respecto no fue extenso.

“Lo escueto del comunicado se explica por esto de que no hay información para evaluar”, expresó el diputado nacional, que manifestó en ese sentido: “Sería prematuro hacer un juicio hasta que conozcamos los detalles. Hasta este momento conocemos una suerte de hoja de ruta, no el plan de vuelo. Se necesitan conocer qué medidas se van a tomar, dónde se van a hacer las correcciones, cómo se converge a ese equilibrio, nada de eso sabemos”.

Luego de mencionar este avance entre el Gobierno y el FMI como “un primer paso”, el economista se mostró en desacuerdo con que no se impriman modificaciones más profundas en el rumbo del país. “Es un error que no se haga ninguna reforma, la Argentina necesita reformas muy grandes. Tenemos problemas serios en el sistema previsional, de empleo, de salud. Pero eso votaron hace dos años y requiere que pase el tiempo y que llegue otro gobierno para cambiar”, expresó López Murphy luego de que Fernández asegurara que la convergencia con el FMI no implicará una reforma laboral, ni jubilatoria.

La marcha contra la Corte

Por otra parte, el exministro de Economía durante la gestión de Fernando de la Rúa mostró una ferviente discrepancia con la marcha en contra de la Corte Suprema de Justicia que será este 1 de febrero y tendrá la presencia de parte del oficialismo. “No puede haber algo mas desacertado que eso, en nuestro sistema institucional está el juicio político. No puede ser que se hagan intentos de voltear la división de poderes con movilizaciones callejeras”, sostuvo López Murphy, quien entendió que la convocatoria va en contra de la institucionalidad. “Lo rechazo con mis energías y convicciones”, indicó.

Para concluir, marcó cohesión hacia el interior de JxC pese a las internas, cuando dijo: “No veo discrepancias en la oposición sobre los temas sustanciales”.