Ante la visita del Papa, Kicillof busca capitalizar la prédica de “justicia social” y se focaliza en el conurbano

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof buscará capitalizar la visita del Papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. Enfatizará la sintonía discursiva entre el mensaje que traerá el sumo pontífice y la agenda de la justicia social del peronismo frente a la política económica de Javier Milei.

De acuerdo a la visión del Gobierno bonaerense, el punto de mayor contraposición con la narrativa libertaria será la visita al Cottolengo Don Orione, situado en la localidad de Claypole, en Almirante Brown, una de las primeras actividades de León XIV al llegar al país, el lunes 9 de noviembre a la mañana.

Ese día el gobierno de la provincia buscará registrar una foto impactante: León XIV desplazándose en Papa móvil por las calles empobrecidas del conurbano. En caso que la seguridad del Vaticano confirme este itinerario, el pontífice recorrerá siete cuadras por el Camino de Cintura, en la actual avenida Lacaze.

Así lo deslizaron a LA NACION dos fuentes políticas de la provincia que participan de la mesa que coordina el operativo. La información, que tiene crédito en la Conferencia Episcopal local, está sujeta al itinerario final que apruebe la Santa Sede, que incluye como factor también la seguridad de León XIV.

Kicillof reunió a los sectores involucrados en recibir a León XIV en la provincia

Kicillof ya comenzó a citar la encíclica de León XIV Dilexit Magnifica Humanitas y a destacar los puntos de coincidencia con la justicia social, como preludio a la narrativa que consolidará hasta entonces.

“La visita de León XIV a la Argentina y a nuestra provincia representa una gran alegría para nuestro pueblo. El Papa tramite un mensaje de defensa de la dignidad humana y de la justicia social muy necesarios para la patria en estos tiempos de crueldad”, fue la primera reacción de Kicillof.

“Estamos preparado el dispositivo para el evento de Luján -anunció Carlos Bianco, ministro de Gobierno-. Pero también para el traslado al Cottolongo Don Orione. Estamos muy contentos porque es un Papa que continúa con el legado de Francisco y está a favor de las políticas vinculadas con la justicia social”, remarcó.

Procesión inédita

Kicillof tendrá la primera oportunidad de recibir al Papa cuando pise el suelo de la provincia de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre. El Gobierno provincial busca que Robert Francis Prevost se traslade siete cuadras en un Papa Móvil, tras arribar a Claypole desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que daría lugar a una suerte de procesión inédita por las calles del Gran Buenos Aires, para terminar en el barrio Don Orione.

“Entiendo que esa es la idea”, dijo una alta fuente de la Conferencia Episcopal Argentina, en referencia a la información del itinerario de siete cuadras en Papa Móvil por Almirante Brown, aún sujeta a la validación del Vaticano.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina Soledad Aznarez

El itinerario por las calles del Gran Buenos Aires, no confirmado aún oficialmente por la Santa Sede, es estratégico: el Papa llegaría en auto blindado y con una cápsula de seguridad desde la Ciudad, pero se dejaría ver mucho antes que en la puerta del auspicio de Don Orione.

En la visita al Cottolengo es donde tendrá Kicillof la oportunidad máxima de visibilizar una agenda a favor de los pobres y sobre todo de los discapacitados, en oposición a los recortes propuestos en el presupuesto nacional 2027, según estiman en la administración bonaerense.

En la última encíclica Dilexit Magnifica Humanitas, Robert Francis Prevost afirmó que la justicia social debe partir de las personas más frágiles y que una sociedad justa debe reintegrar a quienes han sido excluidos. En el párrafo 77, se afirma que “para la comunidad cristiana la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y Fidelidad a su Evangelio”.

El concilio Vaticano II recuerda que toda institución está llamada a servir a la persona humana y reconocer su dignidad. El sumo pontífice destacó en reiteradas oportunidades la defensa de la dignidad de las personas con discapacidad, particularmente de las personas con Síndrome de Down y discapacidades intelectuales.

Interior del Cottolengo Don Orione, antes de la visita del Papa León Ricardo Pristupluk

El director de Discapacidad del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, afirmó que la visita del pontífice al lugar será “un mensaje fuerte debido a que el Papa viene a ver a las personas con discapacidad y a los trabajadores porque son invisibilizados: todos van a estar viendo eso”.

Montero remarcó: “Viene al Cottolengo por su Encíclica, porque toda persona es importante y no se puede excluir a nadie y la discapacidad sufre mucho eso”. Don Orione es una institución de 90 años de antigüedad, que atiende a unas 400 personas discapacitadas.

Es un hogar cristiano, ubicado en Lacaze 3963, con centro de educación terapéutico que subsiste con la facturación de las obras sociales y aportes de los sistemas subsidiarios Incluir salud, PAMI (de Nación) e IOMA, de la provincia de Buenos Aires. “El problema que hay con el nomenclador nos afecta directamente”, destacó el director de discapacidad del Cottolengo.

“En el gobierno nacional se jactan de que hay superávit fiscal pero ajustan en discapacidad. Decir que los discapacitados tienen registros truchos da mucha bronca”, expresó Montero. En el mundo el 16% de la población tiene alguna discapacidad “y en Argentina está registrado ”un 5% porque viven una situación de vulnerabilidad o el Estado no llega”, informó Montero.

El interior del Cottolengo Don Orione Ricardo Pristupluk

Kicillof tendrá en esta visita de León XIV al Gran Buenos Aires el punto de mayor coincidencia en contra de las políticas de Milei. Pero no será la única coincidencia discursiva: “El Papa que va a venir hizo una Encíclica sobre la Inteligencia Artificial”, expresó Kicillof al marcar otro punto de diferencia con la Casa Rosada.

El Presidente y el Gobernador están invitados a recibir al Papa en la Basílica de Luján, el miércoles 11 de noviembre, donde se espera un saludo protocolar. En esa oportunidad también estará invitada la vicepresidenta Victoria Villaruel. Y el intendente local, Leandro Botto, que es referente de La Cámpora y activo militante por la postulación de Cristina Kirchner.