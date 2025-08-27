Gabriela Cerruti dijo que le cree a Fabiola Yañez en su denuncia contra Alberto Fernández: “Nunca más hablé con él”

La exvocera Gabriela Cerruti reapareció públicamente y, a un año de la denuncia penal de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por hechos de violencia, aseguró que le cree a la ex primera dama. Además señaló que al último presidente del kirchnerismo “le quedó grande el poder”, definió a Javier Milei como “una tragedia” y sostuvo que, como titular del Poder Ejecutivo, Sergio Massa sería “infinitamente superior” al actual jefe de Estado.

“Lo de Fabiola vino después del gobierno, yo nunca más hablé con Alberto Fernández desde que surgió la denuncia. Soy feminista y en principio le creo a la víctima hasta que se demuestre lo contrario. Ante la debilidad de las mujeres para denunciar, hay que esperar que siga su curso. Hay una denuncia y hay que investigarla", expresó.

Además indicó que las agresiones denunciadas le sorprendieron y que puertas adentro, en el Gabinete, no hubo señales. “Uno ve relaciones tóxicas o cosas que no están bien, pero no es el límite de una denuncia de violencia. Ahora hay que esperar a que se resuelva”, dijo en una entrevista con A24.

Acto seguido, Cerruti remarcó que a Alberto Fernández “le quedó un poco grande el poder” y justificó: “Había sido un gran jefe de Gabinete y nada más. Ejecutaba muy bien las decisiones del resto pero le costaba mucho tomarlas él. No creo que la haya pasado bien, no lo vi disfrutar. Cristina Kirchner sí, aún teniendo momentos muy difíciles”.

Gabriela Cerruti con el expresidente, Alberto Fernández. Archivo

La exportavoz también analizó la gestión de Milei y destacó que al Presidente le falta templanza y equilibrio para ejercer el poder. “Me resulta un personaje difícil de entender”, añadió.

En esta línea, hizo una autocrítica y aseveró que en 2023 el kirchnerismo debió haber tenido más unidad: “Massa estuvo a tres puntos de ganar en primera vuelta, con un poco menos de interna tal vez sería presidente. Lo estaríamos puteando en cinco idiomas, pero no sería la tragedia que es Milei. Cuando se vaya, este país va a ser completamente diferente. No hay más sentido del otro en la Argentina, lo que nos hacía distintos. Hay mucho odio y violencia”.

Cerruti, además, declaró que Mauricio Macri no logró ser “como Milei” porque asumió después de muchos años de gestiones kirchneristas y tuvo “un mundo más de centroderecha que hizo que durante su gobierno no hiciera lo que hubiese hecho”. Aseguró que Propuesta Republicana (Pro) no le permitió tomar ciertas decisiones y se justificó en que las políticas sociales continuaron.

Gabriela Cerruti junto a Manuel Adorni. X

También se refirió al gobierno de Carlos Menem, sobre quien dijo: “Tenía una cosa del poder muy árabe, lo disfrutaba. Tenía fascinación cuando lo ejercía. Nadie llega a presidente siendo un boludo, se puede tener otros niveles de atención. Escuchaba mucho”.

En cuanto a su reemplazante en la vocería, Cerruti dijo que cuando Manuel Adorni asumió celebró que continúe la figura del portavoz presidencial. “Hace lo que tiene que hacer: defender las políticas del Gobierno lo mejor posible. Este es indefendible, pero él lo hace, en sus modos. Si yo hubiese hecho cosas que hace él, me hubiesen matado”.

Luego contó cómo llegó a su cargo como vocera y explicó que durante el cierre de listas para las elecciones de 2021 le comentó a Massa y Máximo Kirchner que no quería volver a ser candidata como diputada: “Creía que no tenía más nada para dar en la política. Ellos se lo dijeron a Alberto Fernández y le sugirieron que me lleve al Poder Ejecutivo. Ahí me llamó Juan Manuel Olmos. Para mí fue un privilegio haber sido portavoz”.