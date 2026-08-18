Antes y después de Milei: cómo crecieron y se diversificaron los negocios de Fernando Cerimedo en Argentina

Fernando Cerimedo ya tenía negocios en marcha, pero sumó otros tras la llegada de Javier Milei al poder. Antes de las elecciones había declarado ante el fisco “servicios de publicidad y comercialización de tiempo y espacio publicitario”. Durante la campaña, registró una empresa en Miami. Y después, apareció en nuevas compañías y con otras actividades tales como servicios de informática, alquiler inmobiliario para eventos y asesoría empresarial.

Mientras eso florecía, las compañías que integraba desde antes de 2023 acumularon deudas por $80 millones y tuvieron cheques rechazados por más de $300 millones, según información del Banco Central.

La actividad empresarial de Cerimedo se retrotrae a 2018, cuando se constituyó como accionista de Uprod SRL, dedicada a la producción y ejecución de contenidos. Dos años después, nació la firma con la que ganó mayor visibilidad alrededor del concepto de “Numen”. En noviembre de 2020 registró Academia Numen, con el objeto de organizar cursos.

Seis meses después, nació otra sociedad con el exasesor de Milei entre sus titulares: “Publicidad y sondeos SRL”. Entre sus actividades, describió que se trata de una agencia publicitaria dedicada a la “gestión de redes sociales, producciones, gestión de gobierno y modernización”, según información societaria.

Estas empresas conocieron su apogeo durante 2023, el año del triunfo de Milei. Todas las miradas se dirigían a su equipo y ahí aparecía Cerimedo. Mientras tanto, él también miraba a Estados Unidos. Numen Advisors LLC se registró en Miami con él como manager, según la división de corporaciones del Estado de Florida.

Inscripción en Miami de Numer Advisors LLC

A su vez, el por entonces asesor libertario, que se presentaba como el CEO de Numen, firmó un memo con una empresa de lobby en Estados Unidos, Latin America Advisory Group.

“Colaboración con la campaña de Javier Milei 2023″, dice su título, según documentación compartida al Departamento de Justicia norteamericano. El acuerdo tenía como objetivo llegar a medios de comunicación en aquel país y explorar oportunidades de relacionamiento.

Memo que firmó Cerimedo para que un lobista colabore en Estados Unidos con la campaña de Milei en 2023

Todo ese crecimiento choca con los números actuales. La sociedad en Miami se encuentra inactiva y ya no cuenta con el nombre de Cerimedo en primera fila. Y las empresas en Argentina registran deudas millonarias.

La central del BCRA muestra un rojo de $79,4 millones de “Publicidad y sondeos SRL”. Se encuentra en situación 5, considerado “irrecupErable”, desde diciembre de 2025.

En paralelo, tuvo nueve cheques rechazados entre marzo y diciembre del año pasado. “Sin fondos”, dice el causal. Y según el sistema nosis, adeuda pagos en calidad de empleador por aportes de obra social.

Información de la central de deudores del Banco Central

Situación similar refleja Uprod, con una deuda de $8 millones con el sistema bancario argentino. Y Academia Numen tuvo un cheque rechazado en diciembre de 2025, que tenía una cifra de $304 millones.

Cheque rechazado de Academia Numen

Pese al rojo que sufren esos proyectos de Cerimedo, el exasesor libertario desarrolló otros negocios. Su declaración ante el fisco acredita esa expansión. Su actividad principal dice: “Servicios de publicidad”, que data de abril de 2016.

Sus “actividades secundarias” sumaron distintos ítems. En mayo de 2023 agregó “servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario”. Después de su tarea al frente de la campaña de Milei, aparecieron rubros más variados: “servicios de informática” en febrero de 2024, “alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares” en abril de ese año y “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”, en septiembre de 2024.

Durante el primer año de los libertarios en el poder, Cerimedo apareció en nuevas empresas: Compañía Inversora Sudamericana, Surlibre Inversiones y Bona Deportes SRL. Sus socios se repiten en otras empresas vinculadas a su expareja Natalia Basil, quien fue funcionaria en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Renunció a su cargo en noviembre de 2024.

Las empresas que unen a los socios de Cerimedo con Basil apuntan su actividad al sector energético. Según información societaria, en marzo de 2024 la expareja del asesor político integró Patagonia Energy Holding como accionista y en octubre del año pasado se incorporó a Australis Energy Group.

Los vínculos de Cerimedo con la administración libertaria también se prolongan en medios de comunicación. Es fundador de La Derecha Diario, que difunde noticias afines a esa ideología y recibe constantes retuits del presidente Milei.