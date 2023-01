“Anticasta y libertad”: las razones detrás del apoyo de los jóvenes a Milei

escuchar

“Estoy decepcionado con los políticos”, es una de las frases que se repiten entre los votantes de Javier Milei. La búsqueda de un futuro económico mejor y el fin de los privilegios aparecen -en testimonios y encuestas- entre los principales disparadores que hacen que los jóvenes piensen en insertar dentro de la urna el nombre del economista, hoy diputado por La Libertad Avanza. Si bien muchos de sus adherentes advierten que no comparten todas sus propuestas, sobre todo en materia social, la mayoría coincide en que los políticos han fallado en su gestión y que disponen de numerosos privilegios.

Gabriel Nieto, de 27 años, no es militante ni sigue activamente ni al detalle las propuestas del legislador, pero aún así lo votará. “Hoy en día asomás la cabeza en el Congreso y son siempre los mismos, y muchos de ellos ni siquiera saben lo que pasa en las calles del país”, explicó el joven en diálogo con LA NACION. Admitió que en un principio pensó que la candidatura del economista “era un chiste”, pero al notar su creciente popularidad en el país y sus propuestas económicas, decidió apoyarlo en 2021. “Milei no sé si es la solución, pero es una luz hacia el camino que apuntan las nuevas generaciones”, agregó.

Luego de las elecciones de 2021, el diputado quedó varias veces en el ojo de la tormenta y sufría una caída en las encuestas a raíz de una segdeclaraciones polémicas. Si bien luego aclaró que se trataba de “debates filosóficos”, se mostró a favor de la libre portación de armas y la venta de órganos, además de no rechazar del todo la comercialización de bebés. “Depende”, dijo, aunque luego condenó la posibilidad. También, se comprometió a eliminar el Banco Central y el Ministerio de la Mujer si logra ganar la presidencia en las próximas elecciones.

Javier Milei durante un acto en el club El Porvenir - Ignacio Sánchez

Sin embargo, jóvenes como Federico La Rocca dicen que, a pesar de sus polémicas propuestas, terminar con la “casta” y la libertad económica son las prioridades. “Estoy decepcionado, no me gusta la oferta política. La gestión de otros partidos no ha sido buena. Hay otros liberales, pero Milei tiene la convicción y la valentía y una manera de expresarse contra el statu quo”, dijo La Rocca, estudiante de economía de 19 años.

La rosarina Eugenia Rolón, de 20 años, maneja junto a su novio, Iñaki Gutiérrez, la cuenta de TikTok de Milei y lo acompañan a algunas de sus charlas y recorridas. “Puedo comer con Javier y tener el teléfono apagado: el tiempo con él es de calidad, es sincero y transparente”, afirma. Conoció al diputado en 2018, cuando fue a dar una charla de economía en la Universidad de Rosario, donde ella estudiaba: “Nos caímos muy bien a primera vista”.

Rolón le contó a LA NACION que los jóvenes tienen mucha facilidad en chequear los dichos de los políticos en internet, incluso si las propuestas de Milei dieron resultado en otros países. “A Milei lo construyó la gente, no los medios”, dijo la estudiante de derecho, pese a que el economista cobró notoriedad desde los paneles de la tevé. En cuanto a por qué tantos jóvenes lo siguen, aseguró que para muchos “Javier es la última esperanza que tiene la Argentina” y que “destapó” a la casta. “Marcó la tajante diferencia entre un hombre a pie y un político. Eso generó una disconformidad enorme en la gente. La sociedad se dio cuenta que los políticos son superiores, benefician su bolsillo propio y los jóvenes lo ven”, planteó.

El descontento hacia los políticos aparece como uno de los principales factores que mueven a los jóvenes a empatizar con el libertario. “Javier no tiene la mentalidad de vivir del Estado como otros políticos, me encanta cuando habla de bajarle los privilegios a la casta”, agregó Federico La Rocca. Ramiro Cura, estudiante de Ciencia Política, coincide. Con 21 años, tiene 168.000 seguidores en TikTok y hace videos sobre liberalismo económico y el capitalismo de mercado. Se identificó con el economista viendo sus debates en televisión y destacó “su capacidad de debatir y ejemplificar”.

Si bien la intención de algunos puede ser el “voto castigo”, el economista logró un masivo vínculo con los jóvenes. “Si pudiese darle una esperanza a la Argentina del futuro, sería trayéndoles un cambio que sacuda todas las bases de pensamiento y que dejemos de pensar que afuera vamos a estar mejor”, concluye Nieto.

El vínculo de Milei con los jóvenes

En medio del descontento hacia la política, Milei logró el 15% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires en su primera elección, por lo que el partido consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados y cinco en la Legislatura porteña. Hoy es de los opositores con mejor imagen en el país y su partido aparece como la tercera fuerza, según las encuestas.

Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, afirmó que el 50% de las personas que votan a Milei tienen menos de 30 años . En diálogo con LA NACION, describió a sus votantes como “jóvenes, mayoritariamente masculinos, tendientes a ser de clase media y alta con un alto nivel de instrucción”. En la misma línea, dijo que los jóvenes tienden a confrontar el statu quo y que “simpatizan con aquél que viene a romper todo”.

“Los jóvenes siempre se vieron atraídos por los discursos antisistema, y Milei logró capitalizarlo por fuera de la izquierda tradicional”, explicó a LA NACION el director general de CB Consultora, Cristian Buttié. Destacó, además, otras dos cuestiones que lo posicionan con fuerza entre los jóvenes: su comunicación digital y la forma en la que da su mensaje. “Las redes sociales son una gran herramienta para tener un diálogo directo con sus seguidores: eso fideliza y convierte a los jóvenes en agentes multiplicadores”, detalló.

Buttié se refirió al meollo de las elecciones de este año, que serán el humor social y la crisis económica. “Si la crisis se agudiza, el discurso de Milei se potencia; pero de lo contrario, el extremismo del diputado pierde peso”.

Por su parte, Romero explicó que el crecimiento político de Milei es “consecuencia de un ciclo político progresista que ponía el foco en la importancia de un Estado de centro-izquierda, que viene mostrando fracasos, por lo que se genera un atractivo por lo contrario”. Al sentimiento de antipolítica y una salida liberal de la crisis económica se le agrega el factor individual. “A veces parece más un rockstar que un político mientras que convoca a los jóvenes a una revolución liberal”, concluyó.

Lucía Pereyra