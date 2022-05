Javier Milei, tras el tiroteo en la escuela de Texas: “Estoy a favor de la libre portación de armas”

“Estoy a favor de la libre portación de armas”, dijo ayer el legislador Javier Milei, de La Libertad Avanza, al ser consultado sobre si cree que esa es una manera eficaz para que el ciudadano se defienda ante la inseguridad. Sus dichos tuvieron lugar tras la muerte de 19 niñas y niños, de entre 8 y 10 años, y de dos adultos en el tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, país donde el uso de armas por parte de civiles está permitido y causa una gran polémica.

“Como adherente a la teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande”, comenzó a argumentar Milei. “Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que lo prohíbas, las usan igual. Aumentan los beneficios esperados y aumenta la delincuencia. Estoy a favor de la portación libre de armas”, aseguró.

El legislador libertario, invitado al programa Verdad y consecuencia de TN, explicó así su teoría de por qué los ciudadanos deberían ir armados.

Ya en abril, en diálogo con LN+, Milei había defendido el uso de las armas. “En los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia baja. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. A los que le tengan miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro cómo puede defenderse”.

Además, invitado al ciclo Casi Patriotas, dijo que “hay que liberar el mercado de armas” y consultado sobre cómo se podría controlar que no haya tiroteos como el sucedido en abril en el metro de Nueva York, contestó: ”No se puede controlar la acción humana y eso es lo que genera daño: el control. Ya verá la Justicia cómo hace”.

Por otra parte, Milei había dicho que está “en contra de la pena de muerte” ya que el liberalismo “se basa en el derecho a la vida y la libertad”. Y esgrimió: “La pena de muerte no cambia nada. Cuando comparás la delincuencia entre un estado donde hay pena de muerte y otro donde no la hay, no varía. Esto es porque los jueces que eran duros originalmente, cuando hay que aplicar la pena, se vuelven laxos”.

La portación libre de armas es un tema de debate en Estados Unidos. Según los investigadores, la proliferación de armas en los hogares, junto con un sistema de salud mental saturado, provocó un incremento en la violencia escolar.