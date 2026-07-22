Anunciaron un nuevo aumento para los choferes de la UTA para julio, agosto y septiembre

El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles un nuevo acuerdo salarial entre los choferes de la UTA y las cámaras empresarias para los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto y de $1.707.175,88 a partir del 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales, indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello.

El comunicado de Capital Humano

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros acordaron una actualización salarial para los trabajadores del transporte público urbano y suburbano de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, anunció Capital Humano en un comunicado.

Los detalles del convenio

Además de los incrementos para los meses de julio, agosto y septiembre también se acordó el pago de una gratificación extraordinaria no remuneratoria de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado.

El acuerdo también contempla una “actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre”.

Roberto Fernández, jefe de la UTA Archivo

Además, “las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector”.

El diálogo viene desde abril, cuando ante la falta de respuesta oficial a un pedido de mayores subsidios o aumentos de tarifas, los colectivos del AMBA redujeron la frecuencia del servicios, una decisión que derivó en complejidades de todo tipo para los trabajadores que se trasladan en colectivo por el conurbano.

Tras esa primera negociación, las partes acordaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales, lo que elevó el boleto mínimo del colectivo -esto es, hasta 3 kilómetros- a $742,84 para mediados de este mes.