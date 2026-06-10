La Secretaría de Transporte se reúne este jueves con las cámaras empresarias para discutir subsidios y tarifas

La Secretaría de Transporte, que conduce Mariano Plencovich, se reunirá este jueves a las 11 con las cámaras de transporte de jurisdicción nacional, en la continuidad de una serie de encuentros que vienen llevándose a cabo cada 15 días para discutir cuestiones del sector como subsidios y tarifas, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

En la antesala de esa cita, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes de colectivos, envió una carta el martes último a ese organismo para solicitar un aumento salarial en el sector, lo que podría complejizar la negociación en ese ámbito.

La reunión estaba planificada hace 15 días, dado que desde abril último la Secretaría de Transporte viene manteniendo encuentros con las cámaras empresarias para discutir temas de la actividad como la “reestructuración del sistema, el aumento del gasoil y las deudas con el sector”, entre otros puntos. La última cita había sido el 27 de mayo.

Reunión de representantes de las cámaras de transporte automotor de pasajeros con la Secretaría de Transporte de la Nación

Se trata de “mesas de trabajo” impulsadas por el organismo para definir “mano a mano” las distintas cuestiones plasmadas en el menú.

En el medio, la UTA, el gremio que conduce Roberto Fernández, envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para pedir que la Secretaría de Transporte intercediera ante las cámaras por el reclamo de un aumento salarial, dado que los empresarios “se niegan”, según denuncia el sindicato.

Aunque el órgano natural de negociación para el gremio es la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano, los empresarios se inclinan por resolver el planteo ante la Secretaría de Transporte, de modo tal de destrabar así el resto de los puntos.

“Se tratará el tema para encontrarle la solución lo antes posible”, indicaron fuentes oficiales ante la consulta de LA NACION. De no alcanzarse un acuerdo, la situación podría derivar en un nuevo paro de la UTA.

Las medidas

Tras la última reunión, la Secretaría de Transporte aprobó un nuevo procedimiento para la distribución de compensaciones tarifarias destinadas a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esa medida, publicada en el Boletín Oficial el 29 de mayo, estableció un mecanismo de subsidios “enfocado en la demanda e incorpora indicadores asociados a la calidad, regularidad y consistencia operativa de los servicios, contemplando variables vinculadas al cumplimiento de frecuencias, kilómetros recorridos, antigüedad de flota, modalidades de cobro y parámetros operativos de las líneas”.

El Gobierno buscó así promover que “las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a la compensación correspondiente, fortaleciendo un modelo que prioriza el cumplimiento efectivo del servicio y la mejora continua del sistema”.

El conflicto se remonta a abril, cuando ante la falta de respuesta oficial a un pedido de mayores subsidios o aumentos de tarifas, los colectivos del AMBA redujeron la frecuencia del servicios, una decisión que derivó en complejidades de todo tipo para los trabajadores que se trasladan en colectivo por el conurbano y que vieron frustrada la posibilidad de llegar a tiempo a sus responsabilidades.

Tras la primera negociación, las partes acordaron un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales, lo que elevará el boleto mínimo del colectivo -esto es, hasta 3 kilómetros- a $742,84 a mediados de julio.

La Secretaría de Transporte oficializó los nuevos cuadros tarifarios para colectivos nacionales del AMBA, con subas escalonadas previstas hasta julio

A eso se sumó la reciente decisión del Gobierno de derogar el fondo de compensaciones económicas destinado a las empresas de transporte automotor de pasajeros que cubren el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer, por lo que el derecho a la gratuidad para esos grupos deberá ser garantizado por las compañías.

Clima caldeado

Fuentes sindicales señalaron ante LA NACION que hay un “clima de guerra” en la UTA ante la “rebeldía de los empresarios a hacer los aportes” necesarios para cubrir las demandas salariales.

Roberto Fernández, jefe de la UTA

En lo político, la UTA se mueve aislada de la CGT y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a gremios del transporte terrestre, marítimo, aéreo y portuario.