Apertura sesiones legislativas: las principales frases del discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández inauguraba hoy con un discurso en la Asamblea Legislativa el 141.º periodo de sesiones ordinarias del Congreso nacional.

Estas son sus principales frases:

- “Hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”

- “Le pido a la Justicia que actúe con la misma premura que archiva causas en las que jueces, fiscales y empresarios poderosos asoman como imputados”

- “Yo estoy seguro de que la población valora que llevemos agua el Impenetrable chaqueño, que se mejoren escuelas rurales, que se construyan y entreguen viviendas”

- “Seguramente, cometimos muchos errores, pero sumamos muchos aciertos”

- “Con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y ponerle freno a los condicionamientos que el FMI le había impuesto al Gobierno que me antecedió”

- “Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos”

- “Veo cómo se intenta genera desánimo y malestar”

- “Invito a todos y a todas a ponderar lo logrado. Nuestro país se encuentra encaminado”

- “Hemos desarrollado una política exterior basada en el multilateralismo. Apoyamos la paz, la seguridad internacional y el cuidado del medioambiente”

- “Argentina ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones. Alzamos nuestra voz y dialogamos con los líderes de todo el mundo”

- “Mantener una relación estrecha y productiva con Brasil es uno de los objetivos ¿Cómo no vamos a seguir por este camino ahora que gobierna una coalición encabezada por uno de los más grandes líderes de la historia que es, además, un inquebrantable amigo de la Argentina y que se llama Luiz Inacio Lula Da Silva”

- “Argentina reiteró su búsqueda en una solución pacífica de la soberanía para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de soberanía sobre las Malvinas”

- “Se que somos más los que no toleramos los niveles de pobreza o la regresión en la distribución del ingreso, los que queremos que haya más trabajo, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado. Con ese norte estamos trabajando”

- “La economía volvió a crecer. Sumamos más crecimiento al que se registró en 2021. Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años y en 2023 volveremos a crecer. Tres años consecutivos del crecimiento de nuestro PBI”

- “Por supuesto, debemos distribuir mejor nuestra riqueza”

- “Adoptamos desde el Estado políticas activas que estimulan la producción o generan trabajo”

- “La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza su nivel más alto desde junio de 2018. La producción de alimentos es 13% mayor que en 2019 y la de maquinaria y de equipos es del 45%″

- “No obstante la sequía en el sector agropecuario, las exportaciones fueron récord en 2022. Trabajamos con todas las economías regionales”

- “Quiero agradecer públicamente el compromiso de Sergio Massa quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de conducir el Ministerio de Economía”

- “Cumplimos con las pautas fiscales que nos propusimos. La recaudación lleva 29 meses de crecimiento por encima de la variación de precios”

- “Al presentar estos indicadores no negamos los problemas que tenemos. No recurrimos a neologismos para describirlos. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento”.

- “No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarla. Que quede claro. Tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos del FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”

- “La Argentina debe incrementar las exportaciones. Si no generamos divisas, no vamos a poder sostener la actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Los que anuncian devaluaciones bruscas intentar generar desconfianza”

- “Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro”

- “La inversión se mantiene en los niveles más altos de los últimos cuatro años. Estamos exportando mayor valor agregado, más trabajo argentino”

- “Quiero destacar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner se terminó haciendo con aportes del Tesoro y el aporte solidario de las grandes fortunas”

- “Para que el desarrollo sea equilibrado mejoramos todas las vías de transporte llevando más eficiencia y conectividad. 66 localidades se conectaron con nuestros trenes. Reactivamos ocho trenes federales”

