Aprobaron el juicio político y suspendieron al juez Salmain, acusado de cobrar coimas

Por unanimidad, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó la realización del juicio político para su remoción del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está procesado y con prisión preventiva, por firmar fallos a cambio de coimas y se ordenó la inmediata suspensión en su cargo.

También se decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El juez federal Salmain, al defenderse en el Consejo de la Magistratura

Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.

La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

Pablo Bertuzzi Télam

Con respecto al juez Salmain, hace dos semanas, la Comisión de Acusación aprobó por unanimidad el dictamen proponiendo su remoción por mal desempeño. “Este hombre no puede ser juez federal”, había dicho en esa reunión el senador del PRO Luis Juez.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

En esta causa, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

El juez Pablo Yadarola

Además, fue acusado de haber mentido en su currículum cuando omitió informar en el concurso que lo consagró juez que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la seguridad social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.

En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo dijo porque no le preguntaron y que se trataba de un hecho viejo.

Por unanimidad, el plenario votó la apertura del procedimiento de remoción.

Salmain quedó inmediatamente suspendido y un jurado de Enjuiciamiento –con consejeros actuando de fiscales– resolverá antes de fin de año si lo condena por mal desempeño.

Asimismo, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, comunicó que sus colegas quieren participar en la redacción del Código de Ética de Magistrados, por lo que se pospuso su discusión para que puedan intervenir los altos magistrados.