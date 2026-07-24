Paritarias: el Sindicato de Comercio acordó un aumento trimestral de 5,7%

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). El aumento salarial será de 5,7% en tres cuotas, además de contemplar un pago extraordinario de un bono de $50.000 en dos partes.

El entendimiento contempla un incremento trimestral distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en julio, 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, a pagarse en dos cuotas iguales de $25.000 en julio y en agosto. El bono de $50.000 será como una asignación extraordinaria “por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo”, según informó el gremio que lidera Armando Cavalieri en un comunicado.

Cavalieri, que tiene 89 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Se trata del gremio más numeroso del país, con un millón de afiliados, y cuya paritaria sirve de referencia para otros sectores.

También se pactó “prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000”, acordada en la firma de la paritaria en abril. Se concretará con la incorporación de $20.000 en los sueldos de diciembre de 2026 a mayo de 2027.

“Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, dijo Cavalieri.

Y añadió: “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.

El anterior acuerdo paritario firmado había sido en marzo. Por entonces, contemplaba un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Fue homologado a fines de abril por el Gobierno.

En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.

Colectiveros

Se cerró esta semana también el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras de colectivos de corta y media distancia del AMBA. También es un acuerdo trimestral, del 10,5%. Se distribuirá con un 6,5% en julio, 2% en agosto y 2% en septiembre.

Se pactó, además, una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 y los viáticos diarios también fueron actualizados: $ 20.000 en julio, $ 21.000 en agosto y $ 22.000 en septiembre.

De esta manera, la remuneración total que recibirá un chofer sin experiencia llegará a $ 2.125.721,35 en julio, $ 2.230.990 en agosto y $ 2.295.175,80 en septiembre.