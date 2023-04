Apuntado desde la Coalición Cívica, Jorge Macri asegura que cumple los requisitos de domicilio para postularse en Capital

escuchar

Jorge Macri quedó en el centro de una polémica interna en Juntos por el Cambio cuando el legislador de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso le pidió que aclare si tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, requisito para ser candidato a jefe de gobierno. En un intercambio de mensajes en un grupo de WhatsApp que comparten funcionarios de la Capital, el exintendente de Vicente López respondió que está habilitado. Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas a Macri, cuenta con residencia en la Capital desde 2015 y, al mismo tiempo, estuvo habilitado para competir a nivel municipal en Vicente López, con una propiedad en el distrito, donde anudó tres mandatos consecutivos.

Del Gaiso disparó sus dudas en un mensaje desde su cuenta de la red social Twitter. Surgieron por una nota periodística que comentaba un video de 2021, en el que Jorge Macri se preguntaba qué se pensaría de él si se postulara como candidato en la ciudad de Buenos Aires, siendo intendente de Vicente López. “Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación”, escribió Del Gaiso .

Según pudo saber LA NACION, Macri respondió en el chat interno que estaba habilitado y Del Gaiso le recomendó que se presente en la Justicia para pedir una “declaración de certeza, como hizo [el exdiputado] Adrián Pérez en 2011″. Más allá de las dudas, la Coalición Cívica no presentará una impugnación a la candidatura del actual ministro de Gobierno porteño, afirmaron a este diario fuentes del partido liderado por Elisa Carrió.

Estas cosas hay que pararlas inmediatamente , que esté claro si le dan las calidades para competir en la ciudad y no se discuta más . Y si no puede que lo digan rápidamente . https://t.co/R8M82curlR — Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) March 31, 2023

Cerca del exintendente de Vicente López (lo reemplaza en el cargo Soledad Martínez) aseguraron a LA NACION que está habilitado. “ Estamos muy tranquilos con el tema de fondo. Jorge cumple con todos los requisitos para ser candidato a jefe de gobierno. Está habilitado, desde 2015 que tiene domicilio de residencia en la ciudad. Competiremos en la PASO y la gente decidirá quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio. No hay que tenerle miedo a la competencia, los porteños saben elegir con total libertad e independencia a sus autoridades”, indicaron.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó este lunes a Jorge Macri. “Presentó toda la evidencia que lo habilita a ser candidato, pero quien tiene que determinar eso, llegado el caso y si hubiera alguna duda, es la Justicia. Pero Jorge presentó y tengo entendido que lo va a presentar en la reunión de gabinete también” , señaló en declaraciones a radio Continental. “Dentro de Juntos por el Cambio hay diferentes partidos, Pro debiera presentar un solo candidato en la interna”, agregó. Tras renunciar a las candidaturas, Mauricio Macri se expresó a favor de que su primo Jorge sea el único postulante de Pro en la ciudad.

Jorge Macri vive en Palermo, según pudo averiguar este diario. Consultados sobre la superposición de domicilios, para competir en Capital y haberlo hecho antes en Vicente López, desde el entorno del precandidato afirmaron que, “para ser intendente de una localidad, la ley marca que es suficiente con tener domicilio, no es necesario la residencia ‘habitual y permanente’ en el distrito, como lo exige la ley en la ciudad”.

No es la primera vez que Jorge Macri es acusado de no residir en el lugar por el que compite en elecciones. En 2011, el entonces intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, lo acusó de no vivir en el distrito. Pero no porque residiera en la Capital Federal. “Jorge Macri, con todo respeto, tiene que conocer primero Vicente López, él vive en San Fernando, no conoce Vicente López ”, dijo entonces García, que ese año caería derrotado ante Macri.

En el artículo 97, la Constitución porteña establece que, para ser candidato a jefe de gobierno hay que acreditar “ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”. Para ser candidato a intendente de un municipio bonaerense, la Constitución provincial ordena que se debe ser “vecino del distrito con antigüedad de un año de domicilio anterior a la elección”.

En Vicente López, el domicilio de Jorge Macri está en La Lucila. “Desde que ella vive conmigo hizo que este departamento sea un hogar”, declaró a la revista Hola en diciembre de 2021, al referirse a su esposa, Belén Ludueña, casi un año antes de casarse. Según explicaron a LA NACION cerca del precandidato, volvió a utilizar esa propiedad para pasar la cuarentena, pero la había dejado “mucho antes” como residencia usual.

La polémica por los domicilios que se destapó en Juntos por el Cambio excede a Jorge Macri. Fuentes del espacio recordaron que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, candidato respaldado por la Coalición Cívica, vive en un barrio cerrado de San Fernando.