El video archivo de Jorge Macri, que se viralizó en Twitter: “Si dijera que quiero ser candidato en la ciudad de Buenos Aires sería raro”

El exintendente de Vicente López y precandidato a la jefatura de gobierno porteño, Jorge Macri, abrió en 2021 una pregunta durante una entrevista televisiva que hoy cobra vigencia. “¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?”, reflexionó en la previa a las elecciones de aquel año. Y había cuestionado que un postulante a un cargo se cruzara de distrito, como ocurría en aquel momento con Diego Santilli.

“Sonaría, por lo menos, raro. Extraño. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta de querer cruzar candidatos. A esta altura me suena a un capricho. Él decide que Vidal le parece una buena como candidata en ciudad y Santilli en provincia”, cuestionó en aquel entonces.

En las últimas horas, se reflotó un fragmento de la entrevista del funcionario en A24. En ese entonces, Macri -que se desempeñaba como intendente de Vicente López- sostuvo que el cruce de candidatos que proponía el jefe de gobierno porteño le hacía mal a la coalición de Juntos por el Cambio.

“¿La gente espera que nos peleemos entre nosotros o que tratemos de buscar acuerdos? A mi me parece que esto de cruzar candidatos de un lado al otro, no ayuda a los acuerdos y es lo que está planteando Patricia y yo coincido. Cada candidato en su lugar y que sean candidatos que no ocupan cargos”, había dicho. Y reafirmó: “Tenemos un montón de figuras que no ocupan cargos y me parece raro que un vicejefe de la ciudad que además es ministro de Seguridad de la Ciudad deje su trabajo en plena pandemia con los problemas de inseguridad que hay, para ser candidato a diputado en una provincia que no es en la que el viene trabajando. Es raro”.

El planteo de Jorge Macri sobre los candidatos que cruzan distritos

El 22 de julio de 2021, Diego Santilli presentó su renuncia ante la legislatura porteña y oficializó su precandidatura para ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Macri cuestionaba sus facultades legales de ser candidato. “Por derecho de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, exige que un vicejefe igual que el jefe tenga como único domicilio permanente el de la ciudad de Buenos Aires. Si hablamos de legalidad...”, planteó.

A pesar de sus críticas, Macri se sumó en diciembre de 2021 al gabinete de Larreta como ministro de gobierno de la Ciudad, un cargo desde el que buscó aceitar el vínculo del alcalde porteño con los intendentes de la provincia de Buenos Aires y desde donde formó su posición para precandidatearse como sucesor en la Ciudad. El titular de Pro en Buenos Aires sucedió en el cargo a Bruno Screnci, quien se sumó a la mesa política de Santilli.

Desde entonces el primo del expresidente evitó tomar una posición definida entre los precandidatos a presidentes de Pro, pero siempre remarcó que apoyaría la elección de un mandatario de ese partido. En la interna se lo relaciona más con Patricia Bullrich que con Rodríguez Larreta.

Con @jorgemacri escuchando a los vecinos de Almagro. Seguimos trabajando juntos, intercambiando ideas y construyendo una Ciudad mejor. pic.twitter.com/xnIIgDCzon — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 1, 2023

En los últimos días, y tras la baja electoral de Mauricio Macri, la interna por la ciudad cedió. Larreta quien había postulado al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, aseguró que el Pro iría con un solo candidato a las PASO. El cambio de rumbo se relacionó con la presión que Mauricio Macri podría haber ejercido con Larreta.

El sábado por la mañana, el alcalde porteño compartió una foto junto a Jorge Macri a través de Twitter.

