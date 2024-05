Asaltaron y le robaron al “motocam” de un noticiero

Escuchar

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la autopista Ricchieri y la avenida General Paz cuando dos ladrones asaltaron y robaron al “motocam” del noticiero Tempraneros, que se emite por el canal de noticias TN, minutos antes de salir al aire.

El hecho se produjo cuando el camarógrafo José Luis “Pollo” Mozzón, quien trabaja desde hace 30 años en el canal de noticias, fue abordado por dos delincuentes cuando se disponía a salir al aire. “Estaba parado sobre Ricchieri esperando la salida cuando de repente siento que alguien me saca la aplicación del casco y en el momento que me voy a correr, alguien me golpea y me tira de la moto”, contó el camarógrafo en diálogo con TN.

“No duró más de dos o tres minutos, paré a esperar la salida y salieron de no sé donde. Ahí siento que me arrancan la cámara y el otro me golpea en los riñones”, precisó Mozzón sobre el violento robo. Asimismo, el hombre explicó que, en simultáneo, uno de los agresores lo amenazaba con un arma blanca. “Me gritó con un cuchillo y me dijo: ‘¿Arranca la moto o no arranca?’”, agregó al relato.

El camarógrafo logró capturar la brutal escena en uno de sus dispositivos. En las imágenes difundidas en el noticiero y en redes sociales puede verse como los agresores, segundos antes de fugarse, comienzan a amedrentarlo para que les entregue dinero. “Pasá la plata, pasá la plata”, le gritaban.

Tras ello, los delincuentes se escaparon del lugar, según se indicó, con dirección a Villa Madero, mientras que Mozzón permaneció varios minutos en el lugar sin ser asistido. “Los autos siguieron pasando de derecha a izquierda y nada. No podía ir a ningún lado porque estaba parado en la autopista. Ahí le hice dedo a un motociclista como yo que me alcanzó por General Paz hasta una estación de servicio”, precisó.

Afortunadamente, Mozzón resultó ileso y pudo radicar la denuncia policial por la sustracción de su vehículo y otras pertenencias. Más tarde, las autoridades lograron recuperar la moto abandonada por los ladrones que aún permanecen prófugos.

LA NACION