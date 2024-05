Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌03.32 | El Gobierno designó de manera interina a una funcionaria de Posse al frente de la Secretaría de Modernización

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, facultó a María Rosana Reggi, subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, para que “de manera transitoria” tome las competencias de la secretaria de Modernización, según fue publicado en el Boletín Oficial.

Reggi tendrá las competencias de realizar las “firmas de despacho” y la resolución de los “asuntos concernientes” a la secretaría de Modernización “hasta la designación de su nuevo titular”, que no fue precisado cuándo será.

La Secretaría de Modernización fue creada por el actual Ejecutivo desde su llegada en diciembre del año pasado. Armando Guibert, quien ocupara diversos cargos de importancia en el Gobierno de Carlos Menem, fue designado como su titular, pero duró hasta el 18 de marzo, cuando presentó su renuncia luego de la polémica por el aumento salarial del 48% que se otorgó el presidente Milei junto a los ministros del Ejecutivo nacional, pero que dio marcha atrás al haberse conocido la noticia. Guibert había sido señalado como uno de los responsables de esa falla.

04.10 | Convocan a paros en clínicas privadas y se profundiza la crisis en el sector de la salud

Con una convocatoria a hacer paros en clínicas y centros privados de salud de dos, tres y cuatro horas por turno el miércoles, jueves y viernes de esta semana, respectivamente, el sindicato de trabajadores de la sanidad intensificará sus reclamos por recomposiciones salariales, luego de semanas en las que las negociaciones paritarias no avanzaron. La Secretaría de Trabajo, en tanto, citó “con carácter urgente” a una audiencia para este jueves a la representación gremial –encabezada por Héctor Daer- y a las cinco cámaras empresarias firmantes de las paritarias

El llamado a la medida de fuerza -en el que el sindicato señala a “los empresarios de la salud” como responsables de “los problemas que puedan ocasionarse en la atención de los pacientes”- es una de las manifestaciones de la crisis de los prestadores del sector privado que, a su vez, se lamentan por el retraso en los aranceles que cobran de las obras sociales sindicales y provinciales, del PAMI y de las entidades de medicina prepaga, estas últimas, en medio de un conflicto judicial con el Gobierno, que obligó a la mayoría de ellas a retrotraer parte de los aumentos de las cuotas que, en cuatro meses, habían acumulado hasta un 165%.

Las interrupciones de servicios en las clínicas convocadas por el sindicato se suman a otros efectos que pesan en definitiva sobre los pacientes, como las demoras para conseguir turnos, las salidas de médicos de las cartillas y el cobro o intentos de cobros de copagos o bonos contribución para recibir atención. Todos síntomas de una falta de revisión a fondo de viejos problemas del sector.

03.20 | El regalo que le mandó Javier Milei a un perro mastín como Conan con más de 12.000 seguidores

“I love you Sullivan”. Ese fue el comentario que le dejó el presidente de la Argentina, Javier Milei, a una cuenta de Instagram llamada Sullivan the pied Mastiff (Sullivan el mastín pío) que tiene como protagonista a un perro de la misma raza que Conan, una de las mascotas que tuvo el mandatario y a la que hizo referencia en innumerables entrevistas. Sin embargo, la interacción con esta cuenta no se quedó en un simple mensaje, sino que le envió un inusual regalo: un busto suyo, el cual fue recibido por los dueños del perfil, quienes lo enseñaron en un video.

El busto que envió Milei a la cuenta de Instagram "Sullivan el mastín pío"

La interacción en redes sociales del Presidente no se limitan únicamente a cataratas de posteos y “me gusta” en X, sino que también es muy activo en Instagram, aunque más por sus publicaciones diarias que por mensajes en posteos. Pero en esta ocasión un simple saludo trascendió en el envío hasta Adelaide, Australia, de un regalo.

03.00 | Patricia Bullrich, sobre el conflicto en Misiones: “La policía no puede hacer huelga″

Patricia Bullrich, durante una entrevista en LN+

La ministra de Seguridad cuestionó a los oficiales que están llevando adelante la protesta en Misiones y señaló que “la sublevación de una parte de la policía” debe ser resuelta por el Gobierno de Misiones. “Es algo inadmisible, es fuera de la ley”, expresó.

“La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365 y tiene que tener otros canales para conseguir su salario”, dijo anoche Bullrich en diálogo con TN.

02.00 | Ignacio Torres: “Si el Pro se fusiona con La Libertad Avanza, me voy”

“Necesitamos llamar a la unidad nacional, pero desde una Argentina que mire al futuro”, propuso el gobernador de Chubut en una entrevista en LN+ y dijo que le pediría al presidente Javier Milei que “pare la pelota, levante la cabeza y entienda que es momento de buscar aliados y no sistemáticamente buscar enemigos”.

Ignacio Torres, en LN+.

“Creo que hay que tener la humildad suficiente para mirar a esa Argentina productiva y no perder la oportunidad de entender que incluso quienes no pensamos igual en un montón de cosas podemos ser aliados”, subrayó y agregó: “Yo creo poder ser un buen aliado porque quiero que a mi país le vaya bien, más allá de que tenga posiciones muy distintas, hasta antagónicas en un montón de cuestiones”.

00.30 | La advertencia de Horacio Rosatti a Luis Caputo

En la Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, recordó que “la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve anualmente aproximadamente 100, 120 casos y nosotros resolvemos anualmente aproximadamente 10.000, 11.000 o 12.000 casos y lo hacemos con el mismo personal”.

Horacio Rosatti en el congreso del IAEF Mauro Alfieri - LA NACION

“Yo llegué hace ocho años a la Corte y es la misma cantidad de personal, creo que hay algunos empleados menos”, subrayó el juez y lanzó un dardo a Luis Caputo. “Digo porque después viene el ministro de Economía para que no nos quiera recortar los cargos que tenemos”, expresó en relación a la exposición que se prestaba a dar Caputo luego de la suya.

El magistrado se preguntó “¿por qué hay tantos fallos anuales?” y respondió: “Porque cada vez más se judicializa la sociedad. Cada vez más se judicializa la política”.

00.05 | Diego Guelar: “Esto es Braden o Perón y el gran director de esta orquesta se llama Pedro Sánchez”

“No hay un hecho diplomático, ni un conflicto entre los dos países. Hay un hecho electoral español”, describió el diplomático Guelar. “No hay ningún tipo de peligro en términos de la relación entre los países. Hay 500 años de una relación que es muy solida. No estamos hablando de esa relación. Estamos hablando de Braden o Perón”, comparó, remitiéndose a la consigna que lanzó Juan Domingo Perón a partir de la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Spruille Braden, en el acto de campaña de la oposición en la antesala de las elecciones de 1946.

El embajador argentino en China, Diego Guelar Enrique Villegas - LA NACION

“El presidente español está tomando ese antecedente argentino”, asegura Guelar. “Y esto va a seguir escalando, pero se termina el 9 de junio”, auguró quien fuera embajador argentino en Estados Unidos, China y ante Unión Europea, en alusión a la fecha de las elecciones europeas. Es que para Guelar la estrategia detrás de la confrontación –fomentada por Sánchez y a la cual Milei se pliega “ingenuamente”, según él– es plantear un escenario dual de cara a las elecciones para que el Vox, en cómodo tercer lugar según las encuestas, pueda sustraerle votos al Partido Popular, el rival directo del oficialismo en la contienda electoral española.

