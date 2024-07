Así es la invitación que Javier Milei envió a los gobernadores y expresidentes para el “pacto de julio”

Escuchar

Gobernadores, referentes partidarios y exmandatarios comenzaron a recibir por estas horas su invitación para el “pacto de julio”, el gran acuerdo nacional que Javier Milei quiere firmar el próximo lunes en San Miguel de Tucumán tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. Es la demorada puesta en escena de lo que antes se había promocionado como el “pacto de mayo”, a firmarse en Córdoba.

La invitación se conoció minutos después de que concluyera la reunión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantuvieron con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) para intercambiar opiniones sobre los “diez mandamientos” del pacto y la puesta en escena en la vigilia del 9 de Julio. Los cuatro confirmaron su asistencia al evento que tendrá al Presidente en el centro de la escena.

“El Presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, tiene el agrado de invitar a usted al acto con motivo del 208° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, que se realizará el lunes 8 de julio, a las 23:00, en la Casa Histórica de Tucumán. Buenos Aires, julio de 2024″, dice la parte central de la invitación, que no hace mención a “pactos” ni “actas”, pero en la que no pasa desapercibido el horario poco usual del evento político, una hora antes de la medianoche del 9 de julio. Para que nadie desentone, o sobresalga, la invitación también recuerda que los participantes deberán vestir “traje oscuro”.

Javier Milei, en Córdoba, escenario inicial del "pacto de mayo" que el Presidente pretendía firmar el 25 de mayo Nicolas Aguilera - AP

El texto girado por la Casa Rosada incluye una frase alusiva del escritor y poeta Esteban Echeverría: “Las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la guerra de la independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas” . Se trata de un fragmento de una obra del autor de La cautiva y El matadero que podría espantar a los libertarios desprevenidos: El dogma socialista de la Asociación de Mayo.

No se descarta que, como expresidentes, Cristina Kirchner y Alberto Fernández reciban un contacto desde el área de Ceremonial de la Presidencia para ser invitados al acto de Tucumán. Se descuenta, no obstante, que no estarán en la foto, al igual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), que anticiparon su inasistencia antes de recibir la invitación.

