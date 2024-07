Luego de recibir a gobernadores opositores, Francos se reúne con Llaryora, Sáenz, Jaldo y Jalil

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sigue con su traje político y hoy mantuvo una agenda prolífica con gobernadores. En los despachos del otrora ministerio del Interior -que el funcionario conserva como oficina- el ministro coordinador recibió primero a Ricardo Quintela (La Rioja) y a Gerardo Zamora (Santiago del Estero), dos mandatarios opositores que viajaron a firmar el convenio de traspaso de obras públicas, un proceso que viene encarando el Gobierno para que las provincias se hagan cargo de proyectos con alto grado de avance.

Por la tarde arribaron a la sede de gobierno otros cuatro gobernadores. Francos recibió, en bloque, a Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) junto con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Los tres primeros tuvieron encuentros recurrentes con el jefe de Gabinete y son los promotores del Pacto de Güemes, una iniciativa que incluye reivindicaciones para el norte del país y que ya fue entregada en mano a Javier Milei. El mandatario cordobés, que ha tenido desavenencias con el gobierno libertario, es un visitante menos frecuente en Balcarce 50.

Todos ellos ya firmaron el acta de traspaso de obras públicas a las provincias. En este encuentro, según trascendió, quisieron conversar sobre el “Pacto de Mayo” que Milei pretende firmar el próximo lunes en San Miguel de Tucumán, en la vigilia del 9 de Julio.

Las reuniones se hacen en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior

Los gobernadores del norte fueron piezas clave en el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal. El tucumano, por caso, logró que diputados de su provincia se escindieran del bloque de Unión por la Patria para apoyar los proyectos oficiales. Entronizados como aliados del Gobierno, los mandatarios ahora quieren tener injerencia en la nueva etapa de gestión.

Opositores

A primera hora de la tarde, Francos recibió a Quintela, un crítico acérrimo de la gestión de Milei que llegó a decir que en el país “van a haber muertos” por el “esquema de represión” del gobierno libertario. El riojano, que viene clamando por un “polo opositor” al Presidente, hoy se mostró cómodo y de buen ánimo con el jefe de Gabinete y con su segundo, Lisandro Catalán, en el Salón de los Escudos, según las imágenes que trascendieron en redes sociales. Hubo risas, apretones de manos y abrazos entre los funcionarios.

Sin embargo, a la salida de la sede de Gobierno, Quintela volvió a criticar el rumbo del Gobierno y confirmó que no participará de la firma del Pacto de Mayo.

Francos con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora

Luego de Quintela, llegó el turno de Zamora, un mandatario que fue blanco de seducción de la Casa Rosada en algún tramo de la negociación de la ley Bases. Con él Francos mantuvo una breve reunión mano a mano luego de la firma de los convenios de cooperación en materia de obras públicas y viviendas. Si bien la relación es menos ríspida que con Quintela, el Gobierno no logró convertir al santiagueño en un aliado firme.

Las invitaciones al evento de Tucumán se enviarán en las próximas horas a todos los mandatarios provinciales, referentes partidarios y exmandatarios. No se descarta, incluso, que Cristina Kirchner y Alberto Fernández reciban un contacto desde el área de Ceremonial de la Presidencia. Se descuenta, no obstante, que no estarán en la foto, al igual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.