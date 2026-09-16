Así fue la pelea con cuchillo entre un intendente neuquino y su antecesor

Luego del escándalo que se desató en Neuquén entre el intendente de Pilo Lil, Andrés Infante, y el exjefe comunal Eliseo Díaz, quien estuvo al frente de la comuna durante 12 años, se conocieron las imágenes del episodio en el que ambos hombres se trenzaron en una violenta pelea con un cuchillo.

El enfrentamiento sucedió el viernes pasado al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de Pilo Lil, pequeña localidad ubicada en la cordillera de Neuquén a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes sobre la Ruta Provincial 23.

En el video se ve una secuencia de forcejeos, empujones y la aparición de un arma blanca durante una reunión de trabajo que derivó en una denuncia penal y en una investigación judicial.

La pelea con cuchillo entre un intendente de Neuquén y su antecesor

Ambos dirigentes habrían comenzado a discutir a raíz del uso de un vehículo oficial de la institución. Luego, sus diferencias escalaron hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

En las imágenes que se difundieron hoy se ve que un forcejeo inicial entre ambos. Mientras tanto, las mujeres presentes en el lugar que los acompañaban pedían a ambos que se detengan.

Luego, Infante empujó a Díaz hacia unas mesas ubicadas dentro del salón en un intento por sacarlo de allí. Es en ese momento que el exintendente, se incorporó y tomó un cuchillo y comenzó a avanzar con el arma en la mano. “No seas hijo de puta”, gritaba Raquel Fantini, pareja de Infante.

Frente a esa situación, Infante retrocedió y se escondió detrás de su pareja, quien se interpuso entre ambos para evitar un nuevo contacto. “Voy a llamar a los milicos”, se le escuchó decir a Díaz, mientras con el cuchillo en la mano se retiraba del lugar.

El motivo del enfrentamiento

De acuerdo con la presentación realizada por Infante, el conflicto comenzó durante una reunión de trabajo de la que también participaron la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Fantini. Según relató, la discusión se originó cuando Díaz solicitó utilizar un camión de la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto.

Infante sostuvo que le pidió al exjefe comunal que presentara una nota formal para justificar el uso del vehículo y el gasto correspondiente. Esa respuesta provocó una reacción inmediata de Díaz.

La discusión comenzó a partir de un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento para trasladar fardos de pasto

“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘Hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, afirmó el jefe comunal en declaraciones al medio local LM Neuquén.

Tras el episodio, se dio aviso a la Policía. Hasta el parador se trasladaron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Allí mismo, Infante presentó la denuncia. Díaz, por su parte, se dirigió al destacamento para hablar con las autoridades. Sin embargo, fue interceptado en pleno viaje y demorado.

El intendente aseguró que, después del primer episodio, un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina para amenazarlo. “Vino de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables”, afirmó.

Del otro lado, Díaz sostuvo que uso el arma blanca para defenderse. “Me hicieron una cama, no lo amenacé de muerte: usé un verijero para defenderme”, relató al medio local citado.

El intendente de Pilo Lil, Andrés Infante, y el exjefe comunal Eliseo Díaz protagonizaron una violenta pelea durante una reunión de trabajo Gentileza LMNeuquén

Y agregó: “La mujer le pasó algo a él, no pude ver bien si era tijera, cuchillo o tenedor, pero tenían una herramienta. La vi en la mano de ella y después la tenía él en el disturbio”, denunció.

Sin embargo, su esposa, Belén Griselda Alfonso en diálogo con un medio local, había negado que durante la pelea hubiera existido un arma blanca. Aunque el video del la pelea difundido desmintió su versión de los hechos.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. La Justicia deberá analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales.