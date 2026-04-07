Ataque a la casa de Espert: revocan el procesamiento de la intendenta de Quilmes y reprochan decisiones de la jueza Arroyo Salgado

La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos y dictó la falta de mérito de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar y el empleado público Iván Díaz Bianchi en la causa que investiga el ataque al domicilio del exdiputado José Luis Espert en junio del año pasado.

Mieri, Abaigar y Díaz Bianchi habían sido procesados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, luego de que comprobara, con chats y otros elementos de prueba, la participación de ellos en la protesta. Por ello, la magistrada los envió a prisión, lo que provocó los cuestionamientos del kirchnerismo.

Pero los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral sostuvieron que no está probado que existiera una “agrupación” con fines delictivos; que tapar una letra de la patente no encuadra como un delito; que no hubo amenazas en sentido estricto y que tampoco estaba claro que Mieri -hoy intendenta pero en ese entonces presidenta del Concejo Deliberante- tuviera acceso al auto municipal utilizado.

Alexia Abaigar

En el expediente quedó acreditado que, junto a otras cuatro personas, Mieri, Abaigar y Díaz Sánchez fueron hasta la casa de Espert en San Isidro abordo de un vehículo de la municipalidad de Quilmes -con la chapa tapada- y que, con los rostros cubiertos, colocaron un pasacalle con insultos, arrojaron estiércol en la vereda, repartieron panfletos con consignas ofensivas (“Espert sos una mierda, con Cristina no jode”) y se fueron.

Arroyo Salgado detuvo y procesó a la ahora intendenta Mieri, a Abaigar y a Díaz Bianchi por los delitos de “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas”, entre otros.

Pero este martes la Sala II de la Cámara de San Martín dio vuelta esa decisión. Sostuvo que, por ahora, no hay suficiente prueba para procesarlos por esos delitos.

El camarista Alberto Lugones Ricardo Pristupluk - La Nacion

“A criterio del Tribunal los elementos probatorios colectados no resultan suficientes para confirmar los procesamientos de Alesia Abaigar, Eva Carina Alejandra Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi, motivo por el cual se revocará el auto apelado y se dispondrá la falta de mérito para ordenar sus procesamientos o sus sobreseimientos”, indicaron.

Los hechos formaron parte de la reacción política contra el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. En medio de algunas movilizaciones y protestas, Espert -que mantenía un perfil alto como diputado y candidato- había tenido expresiones contra la expresidenta y su hija Florencia.

Reproches

La Cámara de San Martín le hizo dos reproches a la jueza Arroyo Salgado. Uno, haber enmarcado los hechos en “un clima generalizado de hostilidad hacia funcionarios públicos, jueces, fiscales, representantes de grupos políticos”.

“La labor jurisdiccional debe -dijeron los jueces- ceñirse a los hechos objeto del proceso, puesto que son ellos -y no otros- los que delimitan el marco sobre el cual se encuentra habilitado el juez, como tercero imparcial, para resolver el caso”, dijeron los jueces.

Eva Mieri; Mayra Mendoza, foto de afiche de campaña @evamieri

El otro reproche, más llamativo, fue por no proceder al secuestro de once frascos de marihuana y otros elementos encontrados en el domicilio de la hoy intendenta Mieri durante el allanamiento.

“Siendo que, frente al anoticiamiento del hallazgo de variados frascos y bolsas con picadura y semillas de marihuana en el domicilio allanado, el hecho de no haber adoptado temperamento alguno -siquiera ordenar la realización de un test de orientación, ni su secuestro a los efectos de establecer las circunstancias de su tenencia- impone, como se dijo, llamar la atención a la magistrada de grado”, afirmaron.

Los magistrados recordaron que el país asumió compromisos internacionales al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes, lo que obliga a intervenir ante este tipo de hallazgos. Los procesamientos fueron revocados, pero la investigación del caso, no obstante, seguirá abierta.