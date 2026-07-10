Crecen las dudas y resistencias por el sistema de colectoras que impulsa el Gobierno

La posibilidad de que el Gobierno incorpore el sistema de colectoras a la reforma electoral genera resistencias y dudas tanto en el oficialismo como en la oposición, a pesar de que aún no se incorporó formalmente al proyecto. Se trata de un atajo que está en evaluación para lograr en el Congreso el apoyo de los aliados para suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La oposición dialoguista se divide entre quienes esperan la propuesta formal y se muestran predispuestos a discutirla, y los que consideran que las colectoras significarían un “retroceso”. Mientras tanto, el peronismo –incluso los gobernadores dialoguistas– rechaza el sistema.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el principal interlocutor del oficialismo en las negociaciones por la reforma política. Es que el Gobierno, de momento, está buscando el respaldo de los mandatarios provinciales y los votos de los legisladores que responden a ellos. “En el Senado no tenemos ninguna propuesta formal ni informal de las colectoras por parte del Ejecutivo. Probablemente discutiremos este tema en agosto”, indicó el senador Agustín Coto (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de tratar la iniciativa previo a su eventual llegada al recinto.

Diego Santilli, el interlocutor de los gobernadores en la Casa Rosada Presidencia

Una fuente al tanto de los movimientos de Santilli dijo a LA NACION que la propuesta de las colectoras está “demasiado verde”. Según LLA, la propuesta surgió de parte de los gobernadores y no de la Casa Rosada, y luego se “filtró” en forma prematura. “El Gobierno no definió qué postura va a tomar: lo está razonando puertas adentro. No hay una postura homogénea. El escenario está abierto”, reconoció la fuente consultada.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, exteriorizó su rechazo al método. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, reconoció después de decir que “deforman el sistema electoral”. Este gesto de diferenciación de la Casa Rosada se suma al desmarque que expuso ante la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo, y a su “objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli a jueza federal por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

Patricia Bullrich saliendo del Senado Hernán Zenteno

Ante su declaración, el oficialismo no tuvo más que asumir que las colectoras suscitan posturas divergentes entre sus dirigentes. Incluso hay quienes aceptaron que coinciden con Bullrich. Algunos cuestionaron su aplicabilidad y reconocieron que, lejos de simplificar el voto –uno de los argumentos que, por ejemplo, se utilizó a favor de la Boleta Única de Papel (BUP)–, lo complejizaría. A su vez, la falta de un proyecto oficial al respecto demora la toma de posición de los legisladores, que no tienen del todo clara la propuesta que llegará al Congreso.

Respecto de la postura de Bullrich, referentes libertarios coincidieron en que la senadora “no es gran amiga de estos modelos” y consideran que su postura a favor de la “calidad institucional” es “genuina”. Cerca de Santilli dijeron que las palabras de Bullrich “no sorprendieron al Gobierno”. “Es normal que ella diga eso: fue parte del gobierno de Cambiemos, que eliminó las colectoras. No tiene margen para decir que son útiles”, recordó una fuente consultada.

La administración de Mauricio Macri prohibió este sistema en 2019 mediante un decreto. En el texto, aseguraba que este sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.

Una fuente legislativa de LLA intentó desactivar la diferencia con Bullrich argumentando que ella habló de “colectoras”, pero que formalmente serán adhesiones. Una diferencia técnica que, para la fuente –cercana al titular de Diputados, Martín Menem–, explicaría las declaraciones de la senadora. Un punto intermedio que está en evaluación sería limitar la cantidad de colectoras o adhesiones.

Respecto de las colectoras, en Pro prefieren no opinar mientras el proyecto libertario no exista de manera oficial. Sobre la reforma electoral en su conjunto, además, ratifican su oposición a eliminar las PASO, eje del proyecto oficialista que trabó su tratamiento en la Cámara alta por más de dos meses.

Cristian Ritondo, titular del bloque Pro en Diputados, insistió en que “no existe una propuesta formal” de las colectoras por parte del Gobierno, y afirmó que los cambios en las reglas de juego de la democracia deben hacerse “con el mayor consenso posible”. “Sería bueno que, cualquiera sea la propuesta alternativa a las PASO, se presente de manera formal para poder tener una discusión concreta en torno a este tema”, agregó, en diálogo con LA NACION.

Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados Soledad Aznarez

Un dirigente de Pro bonaerense, espacio que apuesta por una alianza con LLA, la UCR y partidos vecinalistas para ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires en 2027, sostuvo que para “no volver a quedar a merced” de los armadores libertarios en el cierre de listas, necesitan un “resguardo”, que podría consistir en “hacer un convenio que establezca que, si no hay acuerdo [en el armado de listas], iremos por una colectora”.

Por su parte, los integrantes del bloque radical en el Senado expresaron posturas divergentes. Mientras un legislador dijo que no le “termina de cerrar”, otro se mostró abierto a escuchar los beneficios y perjuicios del sistema. Aún no discutieron la alternativa de las colectoras en el bloque.

En el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) argumentaron que no tomaron posición dado que desconocen la propuesta oficial y lamentaron los constantes cambios que se barajan sobre la iniciativa.

“Remontan a la ley de lemas”

El bloque Provincias Unidas, en cambio, pronunció un fuerte rechazo. La jefa de la bancada en Diputados, Gisela Scaglia −también miembro de Pro, aunque alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro−, afirmó que las colectoras la “remontan a la ley de lemas”, aunque aclaró a LA NACION que es una opinión personal. En la misma línea se expresó su compañero de bloque Esteban Paulón, miembro del Partido Socialista.

No obstante, el politólogo Pablo Salinas explicó que, técnicamente, lemas y colectoras son diferentes sistemas: mientras el primero implica la presentación de distintas listas dentro de una misma agrupación, el segundo habilita distintas listas de diferentes agrupaciones. El analista político Facundo Cruz agregó que los lemas traccionan votos dentro de la misma categoría (ejecutiva o legislativa), mientras las colectoras traccionan votos entre categorías (cada lista legislativa colecta votos para sí y para el cargo ejecutivo con el que estuviera atado).

El radical Pablo Juliano, también parte de la bancada Provincias Unidas, afirmó que este sistema implica “volver a las viejas artimañas del siglo XX”.

LA CASTA ROSADA



Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el… https://t.co/pPoLPSn5Y6 — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) July 3, 2026

En tanto, el jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo en la red social X que “el regreso de las colectoras electorales es un enorme retroceso” y aseguró que se trata de una “ley de lemas encubierta”.

En el kirchnerismo señalan que “ningún dirigente del peronismo habló a favor de los cambios electorales que empuja LLA y que también valen para las colectoras”. Incluso dos gobernadores justicialistas que suelen colaborar con el Gobierno en el Congreso, a través de los votos de sus legisladores, mostraron su rechazo a la iniciativa.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ratificó su oposición a eliminar las PASO e ironizó con la incorporación de las colectoras: “Ahora las colectoras vienen de Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien de LLA, que ha venido cuestionando siempre los acoples en Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras con los acoples, o por qué ahora sí acople, colectora, y antes no”.

Su par Raúl Jalil (Catamarca) compartió los cuestionamientos a las colectoras, aunque se mostró a favor de derogar las primarias: “Las PASO no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara y no fortalecen a los partidos políticos. Las colectoras no me convencen. No serían más que una ley de lemas. Creo que la discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos políticos”, sostuvo en diálogo con Futurock.

Diego Santilli junto a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), en la Casa de Salta