ATE advirtió que la deuda de las familias podría desencadenar un “estallido social” en el país

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió este jueves que el creciente nivel de deudas de los argentinos podría ser desencadenante de un “estallido social en el país”, durante la protesta de la CGT, las CTA y otras organizaciones gremiales por el nivel de endeudamiento familiar y en demanda de medidas para frenar esa escalada.

“No hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática”, advirtió Aguiar en el inicio de la movilización.

Marcha de movimientos sociales contra el endeudamiento familiar Fabian Marelli

El dirigente gremial sostuvo que el gobierno de Javier Milei “no puede seguir mirando para otro lado”. “Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir”, añadió.

La protesta

La CGT encabezó este jueves una marcha para protestar frente al Ministerio de Economía, donde hizo entrega de una nota dirigida al ministro Luis Caputo y en la que exigió que actúe el Banco Central y que se apliquen decisiones que alivien la situación de pymes y familias.

“El Presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos”, manifestó Aguiar.

Marcha de movimientos sociales contra el endeudamiento familiar Fabian Marelli

Y añadió: “Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias”.

La CGT confluyó en la zona de Plaza de Mayo con otras organizaciones como las dos vertientes de la CTA, el Polo Obrero o Libres del Sur. Esa última fuerza había encabezado el martes una protesta frente a la sede de la empresa Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra, donde reclamó contra las “tasas usurarias” que cobra la firma en sus préstamos.