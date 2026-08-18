Protesta en la sede central de Mercado Libre por las tasas de interés que cobra en sus préstamos

El partido político Libres del Sur, vinculado con el peronismo, protestó este martes frente a las oficinas centrales de la empresa Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra, por las tasas de interés que la firma cobra por los préstamos que otorga. La movilización complementó un reclamo que incluyó la convocatoria a un boicot de 24 horas contra la firma, realizado ayer.

Con pancartas contra el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, el presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, Libres del Sur reclamó por “las tasas usurarias que viene cobrando” la empresa, “de hasta el 1300%”, según indicó la agrupación en un comunicado.

“Esta situación genera niveles altísimos de morosidad que afectan al conjunto de trabajadores, jubilados y ciudadanos en general”, sostuvo el partido que tiene entre sus referentes a Humberto Tumini y a Silvia Saravia.

Ahora en las oficinas Mercado Libre.

Reclamando por las tasas usurarias que cobran con la complicidad del gobierno de Milei.#MercadoUsura pic.twitter.com/IbLpDpskmV — Libres del Sur (@libresdelsurnet) August 18, 2026

“Peligro: zona de estafa a las familias” y “Mercado usura” fueron algunos de los carteles que mostró Libres del Sur en su protesta frente a las oficinas de Mercado Libre en Buenos Aires, un edificio que cuenta con una superficie total de 26.000 metros cuadrados y se inauguró en 2019, con la presencia del expresidente Mauricio Macri y el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Allí funcionaba una fábrica de lámparas lumínicas de la firma Philips.

📢 17 de agosto — 1er. Boicot a la opresión y usura económica.

El ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo#BoicotMercadoLibre#BoicotaGalperin (sigue hilo) pic.twitter.com/I8lVg6Cttq — Libres del Sur (@libresdelsurnet) August 14, 2026

Además de la protesta de este martes, Libres del Sur impulsó, el lunes, un boicot contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. Llamó a no utilizar sus plataformas por 24 horas. Lo denominó “Primer boicot a la opresión y usura económica”.

“No estamos en contra de la empresa en sí, ni tampoco en contra de que cobre intereses por los préstamos otorgados, pero queremos tasas razonables, acordes a la inflación anual de este año. Asimismo, exigimos la refinanciación y devolución de los intereses exorbitantes cobrados hasta el momento. Ratificamos que el ajuste de Milei es una pistola en la cabeza de nuestro pueblo”, subrayó Libres del Sur en un comunicado.

En junio, la deuda en mora de las familias llegó al 17,5%, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora EcoGo.

“Milei nos somete a un ajuste terrible. Habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés, permitiendo que cobren hasta 40 veces la inflación anual”, reprochó Libres del Sur. “Marcos Galperin, los bancos y los fondos de inversión extranjeros se enriquecieron sometiendo con intereses usureros a quienes menos tienen”, se añadió en el texto difundido por la organización política, que en las elecciones de 2025 formó parte del frente peronista Fuerza Patria.

LA NACION hizo llegar una consulta a Mercado Libre, pero desde la empresa prefirieron no realizar declaraciones sobre la protesta frente a su sede.

El jueves marcha la CGT

La problemática de la mora en el pago de préstamos generará otra protesta esta semana, prevista para el jueves. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la CTA se movilizarán al Palacio de Hacienda para reclamar soluciones. La protesta, articulada por los gremios y los piqueteros, forma parte de un plan de lucha impulsado contra la gestión de Javier Milei.

El reclamo apunta a visibilizar la situación de más de 5,5 millones de familias con créditos impagos o atrasos graves, que en su mayoría contrajeron deudas para cubrir alimentos, medicamentos y servicios básicos, según informaron los impulsores de la protesta.