ATE convocó a un paro nacional con movilización para el 21 de abril

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró un paro nacional con movilización para el próximo martes 21 de abril en rechazo a los recortes en la estructura estatal y en reclamo por la reapertura de las negociaciones paritarias en la administración pública nacional.

La decisión fue tomada por el Consejo Directivo Nacional, que reúne a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las modalidades de las manifestaciones serán definidas en cada jurisdicción.

El secretario general de la entidad, Rodolfo Aguiar, advirtió: “Si no hay plata no habrá paz social. Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”. También sentenció: “Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

La caída salarial como motor del conflicto

La medida se decidió en una reunión celebrada en el Hotel 27 de Junio, sede de ATE, donde los secretarios generales de las distintas seccionales analizaron la situación salarial. Los dirigentes sostienen que el poder adquisitivo de los estatales “está en caída libre” y que el endeudamiento de los hogares es total. Aguiar también afirmó que el Gobierno “sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”.

Según ATE, durante la gestión de Javier Milei los trabajadores estatales perdieron más del 44% de su poder adquisitivo, calculado a partir del seguimiento de los índices oficiales y la evolución de los salarios convenidos.

Las paritarias vigentes

La agrupación sindical señala que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 para la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno otorgó, con aval de UPCN (que integra la CGT), incrementos para ese lapso que, según ATE, ya se encuentran dos puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada, mientras se aguarda conocer la evolución de los precios de los últimos tres meses del periodo.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), del que ATE forma parte junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones, estima que en los últimos dos años cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado. El cálculo arroja que el conjunto de los trabajadores perdió 54 billones de pesos durante la actual administración.

Apoyo a Fate

En paralelo al paro del 21 de abril, ATE resolvió acompañar la movilización de trabajadores de la fábrica Fate a la Plaza de Mayo, prevista para el martes 14, en apoyo a la reapertura de la planta y en rechazo a la apertura indiscriminada de importaciones. “Nos está dañando a todos y tenemos que frenarlo”, expresó Aguiar.

El sindicalista subrayó que la huelga del 21 de abril también busca frenar cualquier intento de desfinanciamiento, desguace o despido de trabajadores en distintas áreas estatales.