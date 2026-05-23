La sorpresiva respuesta de Aníbal Fernández cuando le preguntaron qué medidas mantendría de la gestión de Milei

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández dio una sorprendente respuesta en las últimas horas al ser consultado sobre qué medidas de la gestión de Javier Milei dejaría vigentes en el hipotético caso de ser presidente.

“Todo. No toco nada. Y empiezo a mirar pedacito por pedacito. Porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar ni dejar de costado”, respondió Fernández en diálogo con el canal de streaming Gelatina.

Aníbal Fernández en Gelatina

El conductor del programa, Pedro Rosemblat, le había preguntado si “algo tiene que quedarse” de la gestión de Milei, a lo que el exfuncionario expresó: ”Por mí, suponete que alguien se equivocara feo, para el carajo, y me dicen ‘Decidimos que fueras vos’... ¿Querés saber si dejo algo de lo que hizo Milei? Todo. No toco nada”.

“Lo miro y lo saco, si es lo que corresponde. Lo miro y lo consolido, lo modifico, lo mejoro, lo que sea”, amplió.

Al observar los conductores que en las gestiones del país no puede haber una “cosa pendular”, el también exsenador convalidó: “De ninguna manera. Yo no creo en eso. Lo siento así”.

“Tenés que ponerte en condiciones para saber lo que vas a hacer”, abundó.

Aníbal Fernández participa en la marcha en la Plaza de Mayo en repudio por la condena de Cristina Kirchner Hernán Zenteno - LA NACION

Aunque rápidamente planteó: “¿Cómo no vas a trabajar con tus industrias? ¿Cómo vas a seguir dejando que se te caigan las pymes? ¿Cómo vas a hacer que el campo se deshaga en pedazos si nadie está colaborando para que eso se resuelva? ¿Cómo vas a permitir la apertura indiscriminada de las importaciones? ¿Cómo vas a hacer para que una balanza comercial te haga crecer tus reservas?”.

La interna del peronismo

Por otro lado, el exfuncionario opinó sobre la interna del peronismo y sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner “es quien conduce el peronismo y lo sigue conduciendo, por más que tenga que soportar esta ignominia de llamarla ‘detenida’”.

“Eso es una mentira. Esas causas van a caer un día y la sociedad se va a dar cuenta de lo que le hicieron”, subrayó.

También sostuvo que tiene una situación “muy particular” con la organización La Cámpora, con la que dijo que “no se lleva bien”.

“Si otra vez quieren manotear la lapicera, que la tienen por situación hereditaria, hay que ir a la pelea. No rompan más las bolas, hay que pelear, hay que competir”, dijo, en alusión a Máximo Kirchner, referente de La Cámpora.

Y agregó que, en caso de avanzar en una definición de candidaturas a través de las primarias, “el que ganó, ganó y el que perdió sigue atrás, está todo bien. Nadie se enoja con nadie”.