ATE le pidió al Gobierno asueto administrativo para el partido de la selección contra Inglaterra

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal gremio de empleados estatales, le pidió al gobierno de Javier Milei que dicte asueto administrativo desde este miércoles al mediodía por el partido que se disputará mañana a las 16 contra Inglaterra en el marco de la semifinal del Mundial 2026.

“El encuentro de mañana entre Argentina e Inglaterra en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”, indicó en redes sociales el titular del sindicato, Rodolfo Aguiar. Sin referirse directamente al tema, la frase del gremialista alude a la histórica rivalidad con el equipo británico, acentuada tras la Guerra de Malvinas de 1982; las islas siguen ocupadas por el Reino Unido en medio de reclamos argentinos por la soberanía del archipiélago.

En ese contexto, Aguiar pidió un cese de tareas desde las 12 del miércoles “para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias”. El duelo para pasar a la final del mundo será a las 16.

“El cese debe comprender a toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), entes públicos, empresas y sociedades del Estado”, sumó Aguiar. “Por supuesto que, como siempre ocurre en estos casos, nos encargaremos de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir”, cerró.

En paralelo, la carta enviada al Presidente y con copia al secretario de Trabajo, Julio Cordero, dice: “Nos dirigimos a usted a fin de solicitar que para el día de mañana se determine un cese de tareas a partir de las 12 horas en toda la Administración Pública Nacional”.

La carta de Aguiar al Presidente

Y agrega: “Entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha”.

Contra Egipto

ATE ya le había pedido el martes pasado al Gobierno que declare “asueto nacional” después de la épica remontada de Argentina contra Egipto por los octavos de final.

“¿Qué hace, presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional”, expresó Aguiar en sus redes sociales.

El posteo de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

El referente sindical señaló que “otros países” tomaron medidas similares y lo conminó a “no desaprovechar este momento”. “¡Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!”, manifestó.

Aguiar se refirió así a la medida que había tomado Paraguay después de que la selección de ese país dejara afuera a Alemania en los 16avos.

Sin embargo, finalmente no hubo asueto para los estatales argentinos.