ATE reclamó frente al Ministerio de Defensa por el retraso salarial y la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas

El personal civil de las Fuerzas Armadas, nucleado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro y se movilizó a la sede del Ministerio de Defensa, a pocos metros de la Casa Rosada, para plantear reclamos por el retraso salarial y el estado crítico de la obra social.

A la protesta frente al edificio Libertador se sumaron quejas del personal civil de la Base Aeronaval de Punta Indio, cuya desactivación anunció la Armada la semana pasada. En este caso, una delegación fue recibida por autoridades del ministerio que encabeza el teniente general Carlos Alberto Presti. Se les explicó la decisión, que responde a una reestructuración de las unidades de la Aviación Naval, dijeron fuentes oficiales.

La movilización de ATE, en cambio, dejó un petitorio en el Ministerio de Defensa, en el que el gremio expresó su preocupación por la caída del salario y la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que mantiene cortes de prestaciones y una deuda estimada en $160.000 millones, por aportes y contribuciones mal liquidados desde 2017.

El personal civil de las Fuerzas Armadas reclamó por los bajos salarios y la crisis de la obra social ATE

“Si no se abre una instancia de diálogo y negociación real, seria, en la que se pueda discutir el inicio de un proceso de recuperación salarial, el Gobierno será el responsable de la profundización del conflicto”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien transmitió su respaldo al reclamo del personal civil de la Base Aeronaval de Punta Indio.

La reestructuración de la Base Aeronaval de Punta Indio, que se convertirá en una “estación aeronaval” y dejará de albergar la histórica Escuela de Aviación Naval, genera incertidumbre entre los 300 oficiales y suboficiales navales y unos 180 civiles que all´´i se desempeñan.

La obra social

Respecto de la crisis de la obra social, el Gobierno promulgó esta semana el decreto 710/2026, que define la nueva estructura administrativa de OSFA, lo que para el ministerio de Defensa constituye el comienzo d “una nueva etapa” en las prestaciones del servicio de salud.

Fuentes de la obra social de los militares explicaron a LA NACION que las Fuerzas Armadas aportaron ya los $81.0000 millones por las contribuciones no aportadas desde 2017, lo que reduce el pasivo de la obra social.

Ante una consulta de LA NACION, en OSFA explicaron que la nueva estructura contempla cambios en los mecanismos de control del gasto médico, la incorporación de tecnología, digitalización y unificación de la información, entre otras herramientas destinadas a mejorar el vínculo con los prestadores y afiliados.

“Sin respuestas concretas, los paros se van a empezar a incrementar”, advirtió Aguiar, al anticipar nuevas protestas.

El titular de ATE extendió sus críticas por el manejo de la obra social a la gestión anterior del actual diputado nacional Luis Petri en el Ministerio de Defensa. “Se necesitan soluciones estructurales. Hay bajos salarios, los trabajadores están precarizados y ni siquiera pueden contar con las prestaciones de la obra social porque los funcionarios que pasaron, desde Petri para acá, la destruyeron. Tomaron una obra social superavitaria y generaron una deuda de más de $223.000 millones. No fue un accionar negligente, hubo dolo. Tienen que ser investigados”, denunció el delegado gremial.

ATE advirtió que la pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que impacta directamente en la salud mental del sector. Al respecto, indicaron, se registra un aumento creciente de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento.

A ello se suma, denunció el gremio, la pérdida de profesionales en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos, afectando la atención sanitaria y la formación en las instituciones.