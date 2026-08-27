Denuncian a Malena Galmarini por el viaje a Barbados junto a Sergio Massa y un grupo de amigos

Un abogado denunció penalmente a la senadora bonaerense Malena Galmarini por el viaje de lujo a Barbados junto a Sergio Massa y un grupo de amigos, y pidió que se investigue quién lo pagó para determinar si se cometió el delito de dádivas. La travesía, con dos aviones involucrados, fue revelada por LA NACION el viernes pasado.

“Solicito que se investigue quién afrontó efectivamente los costos correspondientes al traslado de la funcionaria pública; cuál fue el valor económico del beneficio eventualmente recibido; si la denunciada abonó alguna suma o contraprestación por su utilización; quién dispuso, contrató o proporcionó la aeronave; cuál fue la causa o motivo por el cual dicho beneficio habría sido otorgado y, fundamentalmente, si la eventual liberalidad fue concedida y aceptada en consideración a la función pública desempeñada por la Senadora Galmarini”, dice la denuncia presentada por el abogado Leandro Furundarena, referenciado con La Libertad Avanza.

La presentación recayó en la UFI 2 de La Plata.

La comitiva, integrada por Sergio Massa, Galmarini y otras cinco personas, partió desde el aeropuerto de Montevideo el jueves 13 de agosto a las 6:40 AM, apenas 48 horas después de la cumbre del peronismo en el Hotel Emperador de la que participaron, además de Massa, figuras como Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora.

La salida desde Montevideo era parte de una aparente maniobra de distracción, que suelen utilizar algunas figuras políticas y de la farándula, porque el avión tiene autonomía para viajar desde Buenos Aires, sin escalas.

En realidad, el viaje comenzó en San Fernando en un avión matrícula LV BBG, propiedad del empresario Melitón Eugenio López, amigo de Massa.

El detalle de los vuelos del LV BBG el 19 de agosto pasado.

Desde Uruguay, el Gulfstream G-500 del Grupo De Narváez, matrícula N922DN, despegó con todos los pasajeros hacia el aeropuerto de Bridgetown, capital de Barbados, una pequeña república insular desde la que suelen partir cruceros para otras islas del Caribe.

La vuelta se produjo el miércoles 19 desde Barbados. El Gulfstream G-500 aterrizó a las 17:12 en Asunción. En ese aeropuerto ya estaba esperando el LV BBG. Los registros muestran que había llegado a las 15:42.

El cambio de avión fue sigiloso. A las 18:02, el LV BBG salió hacia Montevideo. “Sergio (Massa) se bajó en Montevideo para ver el partido entre Tigre y City Torque y luego volvió con el equipo. El resto de la comitiva siguió rumbo a San Fernando”, explicaron cerca de López. ¿Que pasó con el avión de De Narváez? Terminó en Montevideo, donde suele “descansar” porque no tiene matrícula argentina.

Fuentes cercanas al exministro de Economía dijeron desde un primer momento que los vuelos en el Gulfstream fueron una “invitación”. “Fue invitado por Francisco De Narváez. Es su amigo hace 16 años. Fue un agasajo por los 30 años de matrimonio con Malena”, dijo un allegado.

En la denuncia, el abogado Furundarena apuntó al delito de dádivas. “La eventual aplicación de dicha figura requiere determinar las circunstancias concretas en las cuales el beneficio fue proporcionado y recibido, particularmente si la liberalidad tuvo consideración o vinculación con el oficio o función pública desempeñada por quien la recibió”, dice la presentación.