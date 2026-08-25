Auguadra dijo que la SIDE ya trabaja en la seguridad del Papa y reveló detalles de la visita de noviembre

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, expuso sobre los planes de seguridad para la visita al país del Papa León XIV y defendió la tarea desempeñada por la flamante Central Nacional Antiterrorista (CNA), creada el año pasado por decreto del Poder Ejecutivo, en la que fue su primera presentación en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia.

La presentación del denominado “Señor 5″ se extendió por casi tres horas, en su mayoría consumidos por las exposiciones de los funcionarios que acompañaron a Auguadra, y se habría desarrollado sin mayores inconvenientes, según coincidieron voceros legislativos y de la Secretaría de Inteligencia consultados por LA NACION.

“Fue una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina”, declaró Auguadra al final del encuentro, que se desarrolló el edificio anexo del Senado. “No hubo ningún tipo de conflicto”, coincidió uno de los presentes con las afirmaciones del secretario de Inteligencia.

Uno de los temas que ocupó la atención de la plana mayor de la SIDE fue el operativo de seguridad que se montará de cara a la visita del Papa León XIV, en noviembre próximo. Auguadra dijo que están trabajando con funcionarios de seguridad el Vaticano y reveló detalles hasta ahora desconocidos de la futura visita.

Así, precisó que Su Santidad encabezará, además de la esperada misa en la Basílica de Luján, un acto con la juventud en el estadio de San Lorenzo, en el barrio porteño del Bajo Flores, otro en Villa Devoto y un encuentro con movimientos sociales.

El papa León XIV saluda desde San Marino Andrew Medichini - AP

Además de Auguadra concurrieron el número dos de la SIDE, José Lago Rodríguez, y el subsecretario de Inteligencia, Diego Kravetz. Los tres mantuvieron una reunión previa con el presidente de la Comisión Bicameral, el diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires), operador político y hombre de confianza de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

Más allá de que la reunión transcurrió sin mayores problemas, hubo algunos momentos de tensión durante la intervención de los legisladores del kirchnerismo, que formularon algunas afirmaciones críticas sobre el funcionamiento interno de la SIDE que, en su gran mayoría, fueron negadas o desmentidas por Auguadra y los funcionarios que lo acompañaron.

Así, Lago Rodríguez, negó que la SIDE haya dicho o afirmado que en Argentina había terrorismo de izquierda durante la Cumbre sobre Resurgimiento del Terrorismo Político organizada por los Estados Unidos en julio último y de la que participaron el canciller Pablo Quirno, además del denominado “Señor 8″ de la SIDE.

La afirmación había sido formulada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade (Buenos Aires), quien también inquirió a los funcionarios afirmando que tenía información de que Jaime Stiuso había vuelto al organismo y que conducía “La Base”. “Eso no es así, eso es mentira”, fue la respuesta de Auguadra, según confiaron voceros de la Comisión Bicameral.

El ex espía Antonio "Jaime" Stiuso Archivo

La misma réplica de negativa rotunda dieron los funcionarios ante la afirmación de Tailhade acerca de que sabía que existe una mala relación entre los miembros de la plana mayor de la Secretaría de Inteligencia, lo cual repercutía en una falta de coordinación entre las diferentes áreas operativas del organismo.

Otra de las dudas que debió responder Auguadra estuvo relacionado con el decreto 941/25, que le dio a los agentes de inteligencia la facultad de detener personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y poner al demorado a disposición de la justicia.

“Hasta el momento no se ha aprehendido a ninguna persona en virtud de ese decreto”, respondió el jefe de los espías ante la inquietud manifestada por los legisladores.

“Durante el encuentro, las máximas autoridades de la SIDE nos pusimos a disposición de los integrantes de la Comisión para responder sus consultas y abordar los principales desafíos que enfrenta el Sistema de Inteligencia Nacional”, afirmó Auguadra en un comunicado que difundió la SIDE tras la reunión celebrada en el edificio anexo del Senado.

Ingreso al estacionamiento del edificio anexo del Senado, donde se reunió la Bicameral de Inteligencia Nicolás Suarez

Sin abundar en detalles, como sí lo hizo ante los legisladores, el funcionario hizo declaraciones públicas sobre el viaje de León XIV al país en los primeros días de noviembre próximo. “La próxima visita del Papa a la Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”, aseguró.

En el final, y como estaba previsto, Auguadra se comprometió a organizar una visita de los miembros de la Comisión Bicameral a la Central Nacional Antiterrorista, y se llevó una serie de consultas formuladas por los legisladores con el compromiso de responderlas en ocasión de su próxima visita al Congreso que, por el momento, no tiene una fecha definida.