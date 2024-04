Aumento de las prepagas | Milei cargó contra Claudio Belocopitt a través de un mensaje que compartió con fuertes insultos

Escuchar

En medio de la arremetida del Gobierno contra las prepagas, a las que acusan de hacer “cartelización” y elevar los precios por encima de lo que define el mercado para este momento, el presidente Javier Milei cargó este miércoles contra el dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt. Lo hizo incluso con descalificaciones y lo culpó por las subas, a través de un mensaje que replicó.

Esta mañana, el mandatario subió a su red social X un escrito de otra cuenta, a la que suele retuitear y que difunde contenido libertario. “El aumento de las prepagas tiene nombre y apellido: Claudio Belocopitt”, dice lo que avaló Milei, junto a una foto del empresario.

Pero no fue solo eso. “Este garca maneja el monopolio de las prepagas, básicamente caza en un zoológico y hace lo que quiere. Es el dueño de Swiss Medical y presidente de las empresas de medicina prepaga. Así que tengas la prepaga que tengas, todas dependen de Claudio Belocopitt”, sigue el descargo que el Presidente compartió en su muro y cierra: “Este sorete juega con la salud de la gente”.

Desde el entorno del empresario dijeron a LA NACION que ya están al tanto de las expresiones de Milei, pero aclararon que por el momento no tenían “nada para comentar”.

Las críticas de la Casa Rosada contra el sector de la medicina privada comenzaron con una expresión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien les achacó “declararle la guerra” a la clase media, y advirtió que haría “todo a su alcance” para defender a esta parte de la población.

La explicación de Adorni

La reacción causó sorpresa, ya que esta gestión siempre pregonó la no intervención sobre la economía. Al respecto, hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que desde el Gobierno “no hacen kirchnerismo”. No obstante, aclaró: “No somos proempresa, somos promercado. Bregamos por un mercado libre que beneficie a todas las partes. Cuando sentimos que eso no pasa y que hay cartelización, vamos a tomar las medidas para que no ocurra ”.

Siempre bajo esa postura, el portavoz dijo que la administración mileísta tiene todas las medidas sobre la mesa para ir contra estas compañías, que avalaron alzas de entre casi 100% y más de 120% en el primer trimestre del año.

“Se están evaluando todas las alternativas para que no haya cartelización y la gente pague lo que es justo, a valores de mercado y ante un mercado de competencia. No sentimos que es lo que esté ocurriendo, no porque seamos intervencionistas. Cuando sentimos que hay algo que no está funcionando bien, nos sentamos a conversar y tratamos de llegar a una solución”, indicó Adorni, quien comentó que desde el Gobierno vieron cómo “un grupo pequeño de actores” se mostró en una forma no coincidente con el resto de los partícipes de la economía y de los precios.

“Está claro que los últimos aumentos son parte de una cartelización y no de la libre competencia de precios que defendemos, que quien contrata un servicio tenga el mejor precio y de la mejor calidad posible”, sentenció, pese a que no dio nombres.

