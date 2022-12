Aunque no fue reelecta, Cecilia Moreau seguirá presidiendo la Cámara de Diputados

escuchar

El fracaso del oficialismo en reelegir a la oficialista Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados no dejará al cuerpo acéfalo. Continuará en su cargo hasta que no se reúna una nueva sesión preparatoria , lo que abre la posibilidad de que Moreau permanezca en su sitial hasta tanto el oficialismo y la oposición no acuerden una nueva dinámica de convivencia tras el escándalo vivido en la jornada de este jueves.

El artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados es claro: el presidente y vicepresidentes nombrados durarán en sus funciones un año. “Si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere”, reza el artículo. Ergo, si no se convoca a una nueva sesión preparatoria Moreau, cuyo mandato como presidenta del cuerpo vence el 10 de diciembre de este año, continuará en su cargo.

“Si ese es el caso, Moreau tendrá un mandato cuestionado y carecerá de legitimidad”, advertía ayer un encumbrado diputado de Juntos por el Cambio. Según su razonamiento, aunque la continuidad de Moreau esté respaldada por el reglamento del cuerpo, no faltarán opositores que la pongan en tela de juicio. Después de todo, se trata de una prórroga del mandato, no de una designación votada por todos los legisladores, argüirán.

“La autoridad de un presidente de la Cámara proviene de la legitimidad que le ofrezca el plenario. Si esa legitimidad no está, la autoridad pierde sustento”, advierten en la oposición.

Parece claro entonces que el escándalo desatado ayer en la Cámara de Diputados no le conviene a nadie, ni al oficialismo ni a la oposición. Tampoco al Gobierno, que tiene pendientes iniciativas claves que esperan sanción . Juntos por el Cambio podrá haber logrado que Moreau no haya sido reelecta después de haber suspendido la designación de los cuatro representantes al Consejo de la Magistratura, pero lo cierto es que el reglamento del cuerpo no admite la acefalía y la diputada oficialista continuará en su cargo. Mal que les pese a algunos.

Sesión en Diputados 1/12/22 Fabián Marelli

Algunas voces afiebradas de la oposición, llevadas por la bronca hacia el oficialismo, llegaron a deslizar ayer la idea de convocar en los próximos días a todos los bloques opositores para conformar una mayoría que desplace al Frente de Todos de la conducción de la Cámara baja. Difícilmente prospere. “Nosotros no vamos a jugar ese partido. Eso sería un golpe institucional”, advirtieron desde el interbloque Federal.

En el oficialismo observan la situación con preocupación. Sus principales caciques creen que, en este clima de ánimos caldeados, difícilmente se logre encausar el diálogo, al menos en el corto plazo. Oficialistas y opositores quedaron entrampados en el mismo barro. Algunas voces proponían ayer que se convoque a una nueva sesión preparatoria antes del 10 de diciembre para ordenar la situación. Sin embargo, la cuerda se tensó de tal manera que pocos lo veían factible.