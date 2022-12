Diputados: la oposición no dio quorum y Cecilia Moreau no logró ser reelegico como presidenta del cuerpo

escuchar

En un escenario de conflicto inédito en la Cámara de Diputados, la mayoría de los bloques opositores decidió no dar quorum a la sesión preparatoria convocada para este mediodía por el oficialismo para reelegir a las autoridades del cuerpo, entre ellas la presidenta Cecilia Moreau. L as bancadas de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, los libertarios y el Frente de Izquierda resolvieron no concurrir a la sesión luego de que Moreau dispusiera ayer frenar la designación de los cuatro representantes de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura.

El oficialismo, en minoría, no alcanzó el quorum en el recinto: llegó a reunir solo 123 legisladores con el apoyo de sus aliados del interbloque Provincias Unidas. Cecilia Moreau, sentada en una banca en el recinto, esperaba en vano. La secretaria parlamentaria, Paula Penacca, se movía nerviosamente por el recinto. La tensión era palpable. Nunca en la historia parlamentaria reciente se registró un hecho de esta naturaleza en una sesión preparatoria. Ante la ausencia de la oposición y la indefinición, Moreau no logró ser reelegida y permanecerá como presidenta del cuerpo hasta el 10 de diciembre.

En vano el Frente de Todos pidió más tiempo para reunir el quorum. La diputada Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio, se sentó en su banca y pidió la palabra para pedir que se diera por caída la sesión. “No dejan de violar las normas”, exclamó, ante los silbidos oficialistas.

El desplante opositor se explica por la decisión de Cecilia Moreau de suspender, sin plazo, la designación de los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos, de Alvaro González, de Pro, y de la radical Roxana Reyes como representantes ante el Consejo de la Magistratura. La presidenta del cuerpo, que cuenta con el respaldo del Frente de Todos, alegó que tomó su decisión en virtud del fallo del juez Martín Cormick quien, el lunes último, objetó la designación de Reyes ante el organismo encargado de seleccionar a los jueces.

En Juntos por el Cambio no damos quórum a la sesión preparatoria en la que el kirchnerismo quiere reelegir a Cecilia Moreau.

El oficialismo rompió todo al someterse al plan de Cristina Kirchner para paralizar el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/7hIaH5EtTZ — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 1, 2022

Juntos por el Cambio reaccionó indignado y acusó a Moreau de “abuso de poder” al tiempo que tildó de “ilegal” su decisión. No solo no la apoyará como presidenta del cuerpo sino que amenaza con ir más allá.

“Si el oficialismo decide seguir las órdenes de Cristina Kirchner para obstaculizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, nosotros no vamos a dar quorum en las reuniones de comisión ni en el recinto de la Cámara de Diputados”, advierten en el principal bloque opositor.

Desde el @PartidoObrero en el FIT-U no vamos a dar quórum para elegir a las autoridades de la Cámara. Se trata de una rosca ajena a los intereses de los trabajadores, en una Cámara que sesiona casi exclusivamente a pedido del FMI. — Romina Del Plá (@RominaDelPla) December 1, 2022

Difícilmente se encuentre en la historia parlamentaria reciente un antecedente de semejante confrontación política a la hora de definir las autoridades de la Cámara de Diputados. Por lo general, los legisladores son respetuosos de las designaciones que realizan los bloques y las sesiones preparatorias suelen transcurrir sin mayores dificultades. Sin embargo, la sesión de hoy es toda una excepción.

Temas Cámara de Diputados