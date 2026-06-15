Avanza en Paraguay el juicio contra el exsenador Kueider por contrabando de US$ 200.000

El juicio oral y público contra el exsenador entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel por contrabandear 200.000 dólares se reanudará mañana en Paraguay con una audiencia en la que la fiscalía podría ampliar la acusación contra ambos.

Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.

Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.

Edgardo Kueider en Asunción del Paraguay Pedro González - LA NACION

Una vez concluido el juicio en Paraguay y que cumpla allí su pena, Kueider debería ser extraditado a la Argentina.

Después de la apertura del juicio el martes pasado, el proceso contra Kueider y su exsecretaria Guinsel Costa se reanudará mañana, martes 16 de junio, a las 10.30 hora local, en la sala 10 del sexto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.

Será la segunda audiencia del debate oral y por lo ocurrido la semana pasada es posible que mañana continúe la recepción de pruebas, que quedó en marcha al cierre de la primera jornada, por lo que el tribunal indicó que retomaría esa tarea.

Asimismo se espera que haya una definición sobre el planteo fiscal de ampliar la acusación. La fiscalía a cargo de Ysrael Villalba ya advirtió que podría formalizar un pedido para incorporar nuevas modalidades de contrabando.

Kueider y su pareja cuando fueron detenidos por Interpol en Paraguay Interpol Paraguay - EFE

El tribunal deberá decidir si lo admite o no, o si posterga para una audiencia posterior la decisión con un plazo para que la defensa responda. También existe la posibilidad de que Kueider o Guinsel decidan declarar en esta segunda audiencia, algo que ambas defensas dejaron planteado cuando dijeron la semana pasada que iban a hacerlo “más adelante en el proceso”, sin precisar cuándo.

El juicio arrancó la semana pasada después de varias postergaciones. El tribunal está integrado por la jueza Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Ni el fiscal Ysrael Villalba, ni la defensa a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo plantearon asuntos previos que dilataran el comienzo del debate.

Kueider escuchó la acusación junto a Guinsel y sus abogados. Cuando la presidenta del tribunal les ofreció la posibilidad de declarar, tanto Kueider como Guinsel se abstuvieron, aunque dijeron que iban a hacerlo con el avance del proceso. El tribunal dio inicio a la recepción de pruebas y, al concluir la jornada, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana.

El fiscal Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.

Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.

Entrevista a Edgardo Kueider en Asunción, Paraguay Pedro González - LA NACION

El abogado de Kueider, Marcelo Bogado, relativizó esa posibilidad, ya que dijo que el fiscal tiene problemas “para acreditar algunos aspectos de la acusación” y estimó que el propio tribunal podría terminar evaluando una recalificación de los hechos, para cambiarlos por una figura mas beneficiosa para su cliente.

Kueider es juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.

Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.

Según el acta fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.

Sobre esa base, la fiscalía paraguaya calificó preliminarmente el hecho como una tentativa de contrabando, al sostener que el dinero en efectivo constituye un “instrumento negociable” en los términos de la normativa especial sobre la materia, y que la conducta de no declararlo configuró un intento de “ocultar los instrumentos de valor monetario”.

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.