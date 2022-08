Avión venezolano: Nicolás Maduro envió a la Argentina a familiares de los tripulantes de la nave retenida hace dos meses

El gobierno Venezolano envió a la Argentina a familiares de los tripulantes del avión Emtrasur, el avión que lleva varado más de dos meses en Ezeiza. La tripulación está impedida de salir del país por orden judicial: son investigados por posibles nexos con actividades terroristas.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió retener a los 19 tripulantes de la aeronave. La decisión del magistrado abarcó a cuatro ciudadanos iraníes, incluido el piloto Gholamreza Ghasemi, y tres venezolanos.

No están detenidos, sino que sigue en vigor la medida cautelar mediante la cual se les retienen sus pasaportes y se le prohíbe salir del país. Todo esto, hasta terminar de reunir evidencias que permitan indagarlos y acusarlos formalmente de actividades terroristas, o se decida dejar que salgan del país.

En ese contexto es que el presidente de Venezuela envió al país a familiares de sus compatriotas que no pueden salir de la Argentina. Una de ellas es Isabel Cabello, esposa de José Gregorio García Contreras, técnico en mantenimiento aeronáutico.

Según los mensajes publicados por Ramón Celestino Velásquez Araguayán, Ministro del Poder Popular para el Transporte y Presidente de Conviasa, “Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro activamos una misión especial para reencontrar a los tripulantes de Emtrasur con sus familiares. Nuestro gobierno humanista y socialista es solidario con quien lo necesita. Sigue la lucha por la liberación de la tripulación.

Los familiares llegaron al aeropuerto de Ezeiza a las 13.35 en el vuelo OB 708 de Boliviana de Aviación, luego de haber partido en un vuelo de Conviasa y hacer escala y trasbordo en Santa Cruz de las Sierras.

Qué dijo el juez sobre los tres venezolanos retenidos

En cuanto a Víctor Manuel Pérez Gómez, el juez destacó que se desempeña en Emtrasur como Gerente General de Operaciones y habría pertenecido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre sus papeles hay una nota dirigida a Samir Maklad, ofreciendo sus servicios. Maklad “se trataría de una persona que podría estar vinculado a Hezbollah y que, de acuerdo a fuentes abiertas, la familia Maklad podría ser dueña del Aeropuerto Santiago Mariño de Nueva Esparta, ubicado en la República Bolivariana de Venezuela”, dijo el juez.

“Si bien se trata de meros indicios, entiendo que deben profundizarse, no solo la veracidad o no de los documentos, sino también el grado de relación comercial que podría existir con el grupo de ciudadanos venezolanos-libaneses y la organización terrorista Hezbollah”, dijo el juez.

Sobre Mario Arraga Urdaneta, gerente de Administración de Emtrasur, quien tendría a su cargo los pagos inherentes a los vuelos, perteneció a la Fuerza Armada Bolivariana como Mayor y está en “reserva activa”. El juez quiere profundizar sobre los motivos por los cuales acompañó a la tripulación, indagar sobre las cuentas bancarias radicadas en Panamá y Singapur que menciona en documentos que le fueron secuestrados y las empresas constituidas como “espejo” a las que se refiere en sus anotaciones.

En cuanto a José Gregorio García Contreras, el juez quiere investigar más porque encontró que escribió en un chat tras la revisión del avión: “Gracias a Dios no encontraron nada” y a lo que su interlocutora le contesta: “Gracias a Dios. Yo estaba temblando con eso, pero no quería preguntar porque sé que están vigilados…”.

La situación del resto de los tripulantes

12 tripulantes del avión venezolano recuperarán sus pasaportes y quedaron en libertad para abandonar el país. Deben presentarse una vez por mes personalmente o “por medios electrónicos” en la embajada argentina en Irán o Venezuela, según corresponda. El avión se encuentra en el Aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio.

El juez resolvió mantener la prohibición de salida del país y retener los documentos de, además de los tres venezolanos, de los cuatro iraníes: Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vaki Zadeh.

En tanto, se levantó la prohibición de salir del país de Mahdi Mouseli, Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Angel Marín Ovalles y Nelson Coello, quienes recuperarán sus documentos de viaje.

El juez dijo en su fallo que los sospechosos están imputados pero que, hasta el momento, no hay mérito suficiente para convocarlos a prestar declaración indagatoria. Villena aclaró: “Se ha determinado que el avión es de bandera venezolana y de una empresa estatal venezolana. Por ello, es importante destacar que el Estado de Venezuela no es parte de la investigación, pues tanto la República Argentina como los organismos internacionales no tienen en sus listados a dicho Estado. Tampoco se sindica al Estado de Irán, el IRGC [la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán] y las fuerzas Quds como terroristas, dado que nuestro país no las considera tales”.