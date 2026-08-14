El acercamiento de Pro al Gobierno decepcionó a los macristas críticos de Milei y se mantiene la idea de competir con un candidato propio

La sorpresiva constitución de una mesa de diálogo integrada por referentes del Gobierno y de Pro, que supone su realización quincenal, decepcionó al sector del macrismo que cuestiona la gestión de Javier Milei y agita la construcción de una candidatura presidencial que compita con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027. Pese a la desilusión, no abandonan la idea de avanzar con un armado propio.

Es que, cuando Pro comenzó a reorganizarse, con Mauricio Macri lanzando críticas al Gobierno en medio de una gira federal y Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Cambiemos, anunciando su voluntad de ser candidato a presidente, apareció la reactivación del diálogo entre el expresidente y Karina Milei, que se tradujo en la creación de la mesa de trabajo entre Pro y el Gobierno, que tuvo ayer a la mañana su primera reunión en la Casa Rosada.

De la misma participaron, por el oficialismo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por su parte, los enviados de Macri fueron Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general de Pro.

Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron con Diego Santilli y los primos Menem para retomar el diálogo rumbo a 2027 Fabián Marelli

El encuentro implicó un “primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”, comunicaron desde las filas del macrismo. Se trata de una instancia previa a una eventual discusión sobre un acuerdo electoral de cara a 2027.

Consultados por LA NACION, dirigentes del ala que apuesta por una construcción autónoma de Pro exhibieron su decepción por el acercamiento al Gobierno, aunque transmitieron que seguirán impulsando un armado propio del partido en paralelo a las reuniones de Ritondo y De Andreis con funcionarios oficialistas.

A su vez, expresaron la esperanza de que estos encuentros periódicos no se traduzcan necesariamente en un entendimiento electoral. Y, desde el interior, denunciaron que este acercamiento responde a intereses dominados por los referentes porteños y bonaerenses, que apuestan por una alianza en sus territorios, bajo el auspicio del jefe de gobierno, Jorge Macri, y Ritondo, presidente de Pro en la provincia de Buenos Aires.

“No me gustó mucho. Hay una gran parte de Pro, sobre todo del interior, que no está de acuerdo y que no ve bien el acercamiento”, reconoció un importante referente macrista, en diálogo con LA NACION. Lamentó que la reunión introdujera “ruido y confusión”, pero aseguró que no condicionará a este sector a dejar atrás su intención de competir contra LLA. “Hay que construir enfrente, puede ser Lacunza u otro. Hay ánimos de armar una alternativa y no ir con Milei”, señaló.

Distintos dirigentes argumentaron que el del jueves fue un primer encuentro, que no necesariamente implica un acuerdo electoral.

“Tenemos miles de esas fotos y reuniones en el álbum. Cada vez que mostramos independencia, nos invitan a comer milanesas. Pero después no pasa nada. No sé si esta vez será distinto. Soy escéptico”, deslizó uno de los dirigentes comprometidos con la construcción de una alternativa a la oferta mileísta, en conversación con LA NACION.

Diego Santilli recibió semanas atrás a los jefes parlamentarios de Pro, Martín Goerling y Cristian Ritondo, para discutir la agenda legislativa Pro - LA NACION

En este sentido, entiende que la convocatoria se produjo en gran medida a raíz del lanzamiento de Lacunza, dado que “amenazó el protagonismo” de LLA. “Hubo un cambio de actitud casi instantáneo”, reflexionó. Sin embargo, duda que este diálogo refleje una apertura del Gobierno ante “otras ideas”.

En paralelo, dos referentes de Pro del interior del país interpretaron que el diálogo iniciado ayer “se circunscribe a CABA y PBA”.

Es que la prioridad del macrismo hacia 2027 es conservar la ciudad de Buenos Aires, que gobierna de manera ininterrumpida desde 2007. Los dirigentes libertarios de la Capital desafían a Jorge Macri, cuestionan su gestión e intentan dominar la agenda legislativa, aunque este año mostraron una mayor sintonía en la Legislatura, en contraste con el año pasado.

En 2025, LLA triunfó sobre Pro en las elecciones locales (por 30,7% frente a 16,2%, y con el 27,8% del peronismo). En cambio, con la alianza que sellaron para los comicios nacionales, superaron el 40%. En las últimas semanas, Jorge Macri defendió la idea de un acuerdo con LLA para competir juntos en las elecciones del año próximo en la Ciudad.

Jorge Macri y los Milei mostraron signos de acercamiento en los últimos actos que compartieron Pilar Camacho

Entretanto, en la provincia de Buenos Aires, Ritondo impulsa la conformación de una coalición amplia entre todos los espacios opositores al gobierno de Axel Kicillof, principalmente LLA.

“Me gustaría que las discusiones distritales y la nacional sean distintas, y no que cerrar dos o tres distritos condicione todo”, manifestó un dirigente de Pro en cuya provincia aún no hubo diálogo con LLA en tren de una alianza.

La precandidatura de Lacunza

Hernán Lacunza comunicó su aspiración de ser candidato a presidente en 2027 apenas 14 días antes de que Pro anunciara la creación de la mesa con LLA.

Sin embargo, quienes prefieren construir una alternativa a Milei en Pro aseguraron que su postulación sigue vigente.

“Mi precandidatura tiene fundamentos profundos, no oportunistas. No va a cambiar nada por una foto”, dijo Lacunza a LA NACION, en alusión a la imagen difundida ayer por los protagonistas del encuentro.

También insistió en que no se trata de una “iniciativa individual”, sino de un proyecto que surgió “después de un diálogo con muchos dirigentes de Pro, en el que coincidimos en darle curso a mi precandidatura”. Entre estos dirigentes se encuentra Mauricio Macri.

Hernán Lacunza aseguró que su precandidatura a presidente sigue en pie Santiago Filipuzzi

Las posturas de dirigentes de Pro ante su lanzamiento se dividen entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas. “Es de mal gusto, nunca hizo política”, lanzó un legislador de este último sector.

Pero, según supo LA NACION, Mauricio Macri le “pidió explícitamente [a Lacunza] que siguiera [construyendo] porque es un proyecto serio; no depende de que haya una reunión [con el Gobierno]”.

Macri, en modo equilibrista

En un gesto de compensación con el campamento que rechaza un acuerdo con LLA, Mauricio Macri se sumó el jueves al cierre de una capacitación orientada a dirigentes locales de Pro. El mensaje fue de “arenga”, reveló una fuente partidaria a LA NACION. “Los alentó a que construyan en sus territorios, destacó la importancia de los intendentes y de tener equipos técnicos preparados para gestionar”, relató.

Es que el espacio, bajo el auspicio de De Andreis, fijó el objetivo de presentar 150 candidatos a intendente en las elecciones de 2027. Con este propósito, la escuela nacional de dirigentes de Pro organizó tres jornadas virtuales de capacitación –que se realizaron esta semana– para un grupo reducido de referentes locales, a modo de “prueba piloto”.

Los ejes fueron gestión, liderazgo y comunicación, y expusieron Andrés Ibarra, exministro de Modernización; Carlos Javier Mac Allister, exsecretario de Deporte; y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Ramón Lanús (San Isidro), Javier Martínez (Pergamino), Esteban Allasino (Luján de Cuyo) y Adela Arning (Mendiolaza).

“Ahora se viene un programa más extenso destinado a los 150 [aspirantes a jefe comunal]”, adelantó una persona al tanto de la organización de estas jornadas.