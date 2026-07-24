Axel Kicillof apoyó la reelección indefinida de los intendentes y reclamó que la Legislatura debata el proyecto

LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca que la Legislatura derogue una ley que prohibió la reelección indefinida de los intendentes, en un intento de fortalecer su armado electoral de cara a la disputa por la Casa Rosada en 2027.

“Es infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos, para que el pueblo vote a dirigentes que conoce y son cercanos. Son dirigentes que si están en alguna o se mandan alguna los conoce el pueblo, es distinto a otras discusiones de reelección como a nivel de Gobernación o presidencial. Creo que hemos sido claros, hay que esperar que resuelva la Legislatura”, dijo Kicillof durante una visita por la séptima sección electoral.

De los 135 intendentes de Buenos Aires, unos 80 no podrán presentarse en los próximos comicios en caso de que se mantenga vigente la ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal para poner fin a las reelecciones indefinidas.

De estos alcaldes limitados por la ley, 53 pertenecen a Unión por la Patria y 27 corresponden a la UCR o al vecinalismo.

Kicillof, en la FAM, con intendentes y funcionarios bonaerenses NICOLAS ABOAF - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

En concreto, Kicillof necesita que los alcaldes aliados puedan continuar en sus cargos y jueguen a favor de su candidatura presidencial. Y no solo los peronistas: también mantiene excelentes vínculos con muchos de los radicales que son más dialoguistas que la nueva oposición de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador apoya un proyecto para derogar la ley que puso fin a la reelección eterna que fue presentado por la senadora Ayelén Durán, cercana al ministro Andrés “Cuervo” Larroque.

Ayelén Durán es una senadora que militó en La Cámpora y que se pasó a las filas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Ayelén Durán fue la autora del proyecto que promueve Kicillof

El proyecto deroga los artículos uno y seis de la Ley 14.836 sancionada en 2016 que establece el límite de una sola vez a las reelecciones de los alcaldes.

La reforma deroga también la limitación para concejales. El proyecto se discutirá en dos comisiones de reforma política que están activas en la Legislatura - en Senado y Diputados- para abordar la hoja de ruta para la renovación electoral del próximo año.

Según Durán, la ley cuya derogación se persigue impone un límite a la voluntad popular, restringiendo el derecho del electorado a votar por quien considere apto. “Limitar candidaturas es limitar opciones electorales”, argumentó la senadora.

No es el único debate electoral que se avecina. En la Legislatura podría discutirse también si eliminan o no las PASO o si dejan de ser obligatorias. A nivel nacional, el presidente Javier Milei pretende suprimir las primarias. También podría debatirse la alternativa de instalar la Boleta Única Papel (BUP), que no está legitimada en este territorio.

Entre las reformas a considerar, la derogación de la ley que impide las reelecciones indefinidas de los intendentes es la que podría avanzar, ya que genera más consenso en el oficialismo, según pudo averiguar LA NACION.

El proyecto podría avanzar en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría, con 24 de los 46 escaños del recinto.

En Diputados podría lograr una sanción con el aval de sectores radicales que tienen un interés concreto, dado que muchos de sus 27 alcaldes se quedarían afuera de la competencia del año próximo.

Axel Kicillof y Mario Secco, intendente de Ensenada Prensa PBA

En cambio, La Libertad Avanza, que tiene unos 20 diputados y apenas dos intendentes, no estaría dispuesta a avalar la derogación de la ley.

Algunos de los intendentes que se quedarían afuera son aliados estratégicos de Kicillof, como Mario Secco (Ensenada), Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza), aunque estos últimos aspiran a integrar la fórmula en la disputa para el cargo de gobernador y vice.

También quedarían afuera otros históricos opositores al PJ, como el radical Miguel Lunghi, alcalde de Tandil, que lleva siete mandatos consecutivos desde 2003.

Hoy Kicillof habló de su proyecto a futuro y volvió a llamar a una alianza más amplia que exceda a Unión por la Patria: “Ante el individualismo y el sálvese quien pueda que pregonan desde Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar a todos y a todas para volver a levantar la Argentina”, proclamó desde General Alvear.