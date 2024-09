Axel Kicillof convoca a intendentes del PJ y la UCR para agilizar proyectos claves en la Legislatura

Escuchar

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inicia una ronda de negociaciones con intendentes radicales y peronistas que se desarrollará entre hoy y mañana en busca de consenso para avanzar en temas considerados claves para la gobernabilidad y que están frenados en la Legislatura.

La aprobación de pliegos de jueces, hasta la discusión del Régimen de Inversiones Estratégicas, la sanción de dos proyectos vinculados a la estatización de salud, o la baja de la edad de la educación obligatoria, estarán a debate, propuestos por el Poder Ejecutivo.

Los proyectos de Presupuesto y la Ley Impositiva de 2025 están demorados, pero Kicillof busca socializar con la oposición el rechazo al concepto de ajuste y cepo del Estado, propuesto por Javier Milei, que supone una dramática reducción de gastos.

Los intendentes buscan más obras y cancelación de deudas pendientes, e introducir debates propuestos por sus legisladores, como la Boleta Única Papel, un tema que no urge al Poder Ejecutivo provincial ya que ve la idea opositora como un cambio innecesario y una especulación política.

Kicillof recibirá esta tarde al Foro de Intendentes Radicales en la gobernación. “Va a ser una reunión de repaso de la situación económica, social, política, presupuestaria, educativa, sanitaria y de la obra pública”, detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Integran el Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires las comunas de Adolfo Alsina, General Alvear, Florentino Ameghino, General Arenales, Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, General La Madrid, General Lavalle, Lezama, Lincoln, Lobería, General Juan Madariaga, Magdalena, Maipú, Monte, Pellegrini, Rauch, Rojas, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Viamonte.

Todos están invitados al encuentro en La Plata, liderados por el presidente del Foro, Maximiliano Suescun, que llevará la carpeta de reclamos al gobernador.

Mañana será el turno de los alcaldes de Avellaneda, Daireoux, Pila, Cañuelas, Coronel Dorrego, San Vicente, Rivadavia, Navarro, Chascomús, Dolores, General Lamadrid, Ensenada, Ituzaingó, Laprida, Coronel Suárez, Dolores, San Martín, Mar Chiquita, Capitán Sarmiento, Arrecifes que se verán con Kicillof en clave no sólo de gobernabilidad. También de equipamientos para los distritos.

El mandatario provincial deberá comenzar a negociar algunos de los temas que busca aprobar en la Legislatura con la oposición y con los alcaldes propios, dado que no tiene mayoría propia para avanzar: Unión por la Patria es primera minoría en Diputados, con un bloque fragmentado entre los partidarios del gobernador, los legisladores aliados al Frente Renovador y La Cámpora. En el Senado su posición de primera minoría con 21 sobre 46 senadores es de absoluta fragilidad ante la suma de la oposición. que reúne a 25 escaños.

Presupuesto

El presupuesto de la provincia de Buenos Aires aún no está presentado en la Legislatura. El cálculo de gastos y recursos aún está en confección. “Una vez que lo valide el gobernador se trabajará primero con nuestro bloque y luego con el resto de las fuerzas. No va a ser un presupuesto de ajuste. No es lo que se necesita en la provincia. El mandato no es de ajustar, todo lo contrario”, anticipó Bianco.

En 2024 el Poder Ejecutivo provincial ejecutó una prórroga del presupuesto de 2023. Pero sí aprobó un alza de impuestos que en algunos casos puntuales supuso aumentos de más de 300 por ciento. Más una quinta cuota extraordinaria para los sectores contribuyentes de más altos ingresos, tanto en Inmobiliario Rural como Urbano.

