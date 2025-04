Fopea cuestionó a Milei por sus ataques a columnistas de LA NACION

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió este martes una dura respuesta al presidente Javier Milei tras sus ataques a periodistas, entre ellos columnistas de LA NACION, durante una extensa charla en un canal de streaming. La organización le pidió al mandatario respetar el disenso y la crítica, y afirmó que sus declaraciones son “incompatibles con la investidura que representa”.

“Fopea deplora las expresiones agraviantes y violentas del presidente Javier Milei hacia periodistas en el marco de una extensa entrevista emitida este lunes y manifiesta su preocupación por la reiteración de un discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en la Argentina”, introdujo la asociación, que ya relevó múltiples ataques del mandatario a periodistas.

En una conversación con el canal de streaming Neura, el Presidente emitió descalificaciones hacia Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni [ambos columnistas de LA NACION] y Alfredo Leuco [conductor en LN+], a quienes trató de “mentirosos”, de “envenenar a la gente” y “operar”, algo que, según Fopea, es “una escalada verbal incompatible con la investidura que representa”.

En este nuevo episodio, el jefe de Estado utilizó descalificaciones personales y acusaciones hacia colegas como Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni y Alfredo Leuco. — FOPEA (@FOPEA) April 15, 2025

“Este tipo de expresiones, pronunciadas por quien ejerce la máxima autoridad institucional del país, trascienden el terreno de la crítica legítima y se convierten en un mensaje de confrontación, intolerancia y violencia con consecuencias reales”, insistió el organismo.

El comunicado, además, marcó que Fopea ya advirtió en reiteradas ocasiones “sobre los riesgos de promover un clima de hostilidad hacia el periodismo”, ya que “no sólo deteriora el debate democrático, sino que habilita escenarios de violencia simbólica y física, como los que han sufrido colegas de distintas líneas editoriales durante coberturas públicas recientes”.

“El periodismo puede y debe ser cuestionado, discutido y analizado, pero nunca desde la descalificación personal ni desde un poder que busca acallar con agravios. La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía, sumó la organización.

En ese contexto, Fopea exhortó al Presidente y a la dirigencia política “a ejercer sus responsabilidades con mesura, respeto y compromiso democrático, y a sostener una relación institucional madura con la prensa, respetando el disenso y la crítica”.

A modo de cierre, el Foro completó: “El rol presidencial no habilita el agravio, lejos de ello exige templanza. La deslegitimación constante del periodismo desde el poder no contribuye a resolver los problemas del país: los encona y nos aleja del imprescindible ejercicio del diálogo democrático”.

Las declaraciones de Milei

El ataque de Milei a todos los que lo criticaron

En la charla con Neura, el libertario emitió acusaciones y descalificaciones hacia periodistas. “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela", expresó Milei.

Además, continuó: “Entonces, vos tenés gente mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente, como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

Pagni y Fernández Díaz. Rodrigo Néspolo

“Hace cinco años que me pegan todo el tiempo. Ya sé cómo funciona. Dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito: para [Alfredo] Leuco, Pagni, Fernández Díaz, que decían ‘se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo’. Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado, Trump tenía que salir a las 14 y salió a las 18. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto; llegó a Mar-a-lago a las 22:50. Estos imbéciles diciendo que fui a buscar una foto y no la conseguí. Eso era lo importante y estos imbéciles, con déficit de coeficiente intelectual, diciendo ‘la foto, la foto, la foto’”, criticó también.

En su último viaje a los Estados Unidos, en el cual dio un discurso en Mar-a-Lago, al Presidente se le cuestionó que no logró reunirse con Donald Trump y que no consiguió una foto con él. Al respecto, Milei respondió: “¿Vos te creés que yo necesito una foto?”.

Milei y Fopea

En anteriores comunicados, Fopea ya había manifestado su preocupación por la irrupción del asesor presidencial Santiago Caputo durante una entrevista al Presidente en la señala televisiva TN, en el pasado mes de febrero.

En tanto, la organización relevó 56 agresiones de Milei contra la prensa en su primer año de mandato. La entidad subrayó que, de un total de 173 agresiones (un ritmo de una cada dos días) contabilizadas, el 69,3% provino de algún funcionario público. En la mayoría de los casos, se trató de “discursos estigmatizantes” y de “ataques a la integridad”.

También el libertario apuntó varias veces contra la entidad. “Fopea es una vergüenza”, escribió en X en junio del año pasado, molesto porque el Foro no se pronunció cuando el youtuber libertario Mariano Pérez resultó agredido durante una movilización.

Meses más tarde, Milei criticó a Fopea y al periodista Marcelo Longobardi. “Si digo que es un farsante mentiroso, ¿escribirán una cartita en la que me acusan de atacar la libertad de expresión?”, publicó el Presidente tras acusar al conductor de hacer una reseña de un libro de Agustín Laje que no se había publicado.

De la misma manera envió dardos contra el periodista Marcelo Bonelli y aprovechó para apuntar contra la entidad. El Presidente acotó en un mensaje dirigido al Foro de Periodismo Argentino (Fopea): “¿Qué se le puede decir a un mentiroso serial (siempre con mismo sesgo) sin que ustedes se pongan a llorar por ataque a la libertad de expresión? En caso de que no se le pueda decir nada, ¿ustedes tienen privilegios por los que no se puede desarmar sus operetas? ¡CIAO!”.

