Un intendente que apoya a Kicillof pidió que los jefes comunales y el gobernador incidan en el armado de listas

Con el abandono de Cristina Kirchner del proyecto de elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires y su pedido de apoyar un proyecto del gobernador Axel Kicillof para suspender las PASO, en el peronismo bonaerense ya se abrió la etapa de la disputa por el armado de las listas de candidatos para las elecciones legislativas. En esa sintonía, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, alineado con Kicillof, pidió que los jefes comunales y el gobernador tengan incidencia en la definición de las candidaturas, un punto crítico para el peronismo por el peso decisivo que tuvo en cierres pasados el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

“Los intendentes deberíamos tener participación. Deberíamos estar sentados a la mesa en el momento de definir las listas. Somos quienes traccionan la elección en términos locales. Debemos tener participación, la posibilidad de opinar y definir quiénes conforman las listas en cada una de las secciones. Es lo más justo y lo más coherente”, consideró Descalzo, en diálogo con la radio digital Futuröck.

Descalzo (que en 2023 ganó la intendencia de Ituzaingó, en la que sucedió a su padre, Alberto, quien estuvo 28 años en el cargo y fue electo concejal) remarcó también que Kicillof tendría que influir en las designaciones de candidatos. “Me parece que el gobernador ha hecho mucho mérito para tener un peso importante en la Legislatura y, fundamentalmente, para que acompañen las decisiones de gobierno y las políticas públicas que pretende llevar adelante. Me preocupa muchísimo que en la Cámara de Diputados no le hayan votado el presupuesto al gobernador, eso impacta en cada uno de los territorios. Llama poderosamente la atención que los legisladores que compartieron la boleta del gobernador, que ganó por 20 puntos a la segunda fuerza en la provincia de Buenos Aires, no acompañen las decisiones de gobierno”, resaltó.

Pablo y Alberto Descalzo Twitter

La mesa de negociación para la definición de las listas, según Descalzo, debería estar conformada por “intendentes y, cada uno con su representación, Cristina, Sergio [Massa] y Axel”.

Intendente de uno de los municipios que integran la primera sección electoral, Descalzo fue consultado por la posibilidad de que Massa participe como candidato seccional a senador. “No lo evaluamos, deberíamos discutirlo. Ha sido candidato a presidente y lo hemos acompañado. En Ituzaingó, ganamos la primera y segunda vuelta con Sergio Massa”, opinó sobre esa posibilidad, que se baraja junto a la intención de Cristina Kirchner de encabezar la boleta del peronismo en la tercera sección electoral.

En elecciones bonaerenses recientes, las definiciones de listas seccionales tuvieron una fuerte influencia de La Cámpora, que negoció con enviados del massismo.

