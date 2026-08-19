Axel Kicillof encabezó un acto de campaña en Chaco y cruzó a Milei por la economía: “¿Qué macro va a andar bien, si a la gente no le alcanza?"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Chaco y fue el orador principal de un acto que tuvo como motivo la asunción de la conducción de la CGT provincial, pero fue una muestra de respaldo provincial a su potencial candidatura a presidente. Con el respaldo del exgobernador chaqueño Jorge Capitanich y el exsecretario general de la central obrera Héctor Daer, Kicillof criticó al Gobierno, con una recomendación de ir “a estudiar economía de nuevo” y la consideración del presidente Javier Milei como “el problema de la Argentina”.

Kicillof fue el principal protagonista de un acto en el Complejo Deportivo y Recreativo “Roque Schulz”, del sindicato de empleados de comercio chaqueño. Estuvo secundado por Capitanich, Daer y dirigentes del gabinete bonaerense como los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad), además de integrantes de la actual CGT y legisladores bonaerenses.

Al dirigirse a la concurrencia en el acto, compuesta por columnas de gremios como los gastronómicos, camioneros, portuarios o químicos, entre otros, Kicillof criticó la gestión económica de Milei y se enfocó en problemáticas como el endeudamiento particular y la morosidad en el pago de esos préstamos.

Daer elogió a Kicillof y lo propuso como candidato a presidente

“Cierres de empresas, despidos, precarización laboral, salarios que no alcanzan, servicios públicos con tarifas dolarizadas, destrucción del aparato productivo. Nos dicen que la macro anda bien, que el problema es la micro. Yo le contesto al gobierno de Milei: ¿Qué macro va a andar bien, si a la gente no le alcanza? Millones de familias, eso es la macro. Qué vayan a estudiar economía de nuevo. No hay orden, no hay estabilidad si no se puede vivir, o si unos pocos se llevan todo", afirmó Kicillof, que brindó su discurso de pie, detrás de una mesa sobre la que de colocó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, escrita con la tipografía utilizada en la bandera que exhibieron algunos jugadores de la selección argentina de fútbol tras la semifinal ganada a Inglaterra en el Mundial.

“Ha saltado a la luz, como síntoma y resultado del desastre que están haciendo en la Argentina, el problema del endeudamiento de las familias. Los escuchamos con crueldad a Milei y a sus ministros decir que cada uno sería responsable de haberse endeudado. Un presidente que odia al pueblo que gobierna dijo que nadie les puso una pistola en la cabeza, que es un problema entre privados. Mentira, llegaron con el proyecto de reprimir el salario de los trabajadores”, subrayó el gobernador de Buenos Aires en el acto en Resistencia.

Tras afirmar que existe una “parafernalia mentirosa de la desregulación”, que provocó “un festival de endeudamiento a tasas impagables, Kicillof remarcó: ”Milei, la culpa es tuya. El problema no son los argentinos, no son los privados. El problema de la Argentina tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei".

Los asistentes al acto del gobernador bonaerense, entre banderas sindicales

“Tenemos que respetar lo que decidan las provincias. Por eso, para ganar y terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos. Nos dicen que con un par de magnates tecnológicos le ganan a cualquiera, les vamos a contestar que no hay nada más potente que la militancia peronista y del campo popular. No nos van a ganar con computadoras ni algoritmos”, cerró Kicillof, para luego tomarse fotos mientras sonaba la marcha peronista.

Minutos después de terminar el acto, el gobernador bonaerense habló con medios chaqueños y aclaró que, antes de viajar, se había comunicado con el gobernador, Leandro Zdero (UCR, uno de los mandatarios aliados del Gobierno), para avisarle de su llegada. “Me dijo que iba a estar de viaje, que, de otra manera, podríamos haber tenido un encuentro”. Y aclaró: “No vine a interferir en las particularidades políticas, cada provincia tiene que discutir y organizarse”.

La mesa de dirigentes, en Chaco, con Kicillof en el centro

Antes de pronunciar su discurso, a Kicillof lo habían elogiado y propuesto como candidato presidencial tanto Capitanich como Daer. El exgobernador de Chaco dijo que el peronismo debe trabajar por la “recuperación del gobierno nacional y del gobierno provincial en 2027″. El líder del sindicato de la sanidad, en tanto, aseguró que “la esperanza del peronismo es el compañero Axel” y agregó que, “para los trabajadores, es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”.

Además del acto en la CGT chaqueña, al frente de la que asumieron un nuevo mandato Adrián Bellomi (del sindicato de la sanidad ATSA) e Isaías Alegre (camioneros), Kicillof firmará convenios con el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, se reunirá con la Federación Económica del Chaco y presentará su libro De Smith a Keynes en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).