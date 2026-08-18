El Gobierno vuelve a reunir a su mesa política para diseñar la estrategia para eliminar o suspender las PASO

Con un temario que los integrantes de la mesa política recién conocerán cuando estén en la Casa Rosada, el Gobierno vuelve a reunir este martes a sus principales estrategas. Será en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En los últimos dos encuentros no hubo fotos al término de la reunión.

El encuentro se concreta en medio de la búsqueda del oficialismo para diseñar la estrategia legislativa de cara a los próximos meses de este año y de los contactos que el Gobierno reactivó la semana pasada con Pro, en un intento de sellar un acuerdo electoral para 2027. Además, después que Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, reconociera que se le dificultó al Gobierno avanzar con su agenda parlamentaria por las demandas de sus aliados.

La reanudación de los contactos con Pro fue tras una conversación telefónica entre la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri. En paralelo a eso, se busca acercar posiciones con los gobernadores, cuyos votos son claves para lograr la aprobación de proyectos en el Congreso, pero también de cara a las elecciones del próximo año. Las intenciones del oficialismo son eliminar o suspender las PASO, además de darle curso a los proyectos de ley vinculados a la economía, como la ley de Presupuesto o la reforma del Banco Central.

Este martes, de hecho en el Palacio de Hacienda, a metros de Balcarce 50, habrá una reunión entre las autoridades del Ministerio y representantes del Norte Grande, con quienes Santilli estuvo reunido la semana pasada, en Misiones. El ministro coordinador, además de ese encuentro, sumó también un viaje a Catamarca, donde se encontró con los gobernadores de esa provincia y Santiago del Estero.

En el cónclave de este martes, además de Santilli, la mesa política estará encabezada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La integran la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el ministro Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“El temario lo lleva Jefatura de Gabinete”, dijo a LA NACION una fuente del corazón del oficialismo sobre lo que se abordará en el encuentro.

La semana pasada se sumó a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de las diferencias internas por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó aprobándose en el Congreso, pero menguada de su versión original.

Ese revés parlamentario, pese a que se logró la aprobación, motivó una autocrítica interna y la decisión de que cualquier cosa que se trate debe pasar por la mesa política y tener una mayor rigurosidad para evaluar los próximos proyectos.

En la última mesa se acordó habilitar la iniciativa de mercados de capitales, que tuvo consenso interno y contaría con aval de los aliados.

Otro de los objetivos que se traza el oficialismo para este 2026 es el proyecto de reforma política, que no fue abordado la semana pasada. Con este proyecto el gobierno busca la eliminación de las PASO, pero podría conformarse con la suspensión si no logra la aprobación en todo el proyecto.

El Gobierno también tiene en sus prioridades legislativas la aprobación del proyecto de modificación de la ley orgánica del Banco Central, que ya envió al Congreso, y también tiene en la mira la nueva ley de Inocencia Fiscal.