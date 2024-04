Axel Kicillof fue a la Corte contra Javier Milei para reclamar el recorte de fondos para educación y transporte

Escuchar

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó dos demandas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar al gobierno de Javier Milei la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano en el interior. Se trata de unos 50 millones de pesos que la administración provincial dejó de percibir.

Los escritos fueron promovidos ante la Fiscalía de Estado de la provincia, que tiene el patrocinio legal para representar a Kicillof ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya se acumula otro reclamo por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Solo por este fondo Kicillof reclama unos 40 millones. Es decir, en total, el reclamo bonaerense alcanza unos 90 millones de pesos en transferencias canceladas en lo que va del año. Son tres demandas por separado.

Horacio Rosatti, la semana pasada, cuando insinuó que la Corte se involucraría en las presentaciones contra el DNU de Milei Ricardo Pristupluk

La primera demanda por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal fue iniciada en febrero. La Corte ya dio traslado a la Procuración General de la Nación.

Esta semana el gobierno de Kicillof presentó a la Fiscalía de Estado dos nuevos escritos.

Uno a fin de ser patrocinado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar declare la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU-2024-280 más la plena vigencia y eficacia del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano, creado por el artículo 125 de la ley 27.467.

Allí reclamó que la Corte ordene al Estado nacional que se abstenga de dictar normas y/o ejecutar actos que contraríen o suspendan en los hechos los términos del artículo 125 de la ley 27.467 (Presupuesto Nacional), según se informó el la Fiscalía de Estado.

Por la interrupción de este subsidio, el Estado provincial sostiene que dejó de percibir 8 millones de pesos. “Agotamos los reclamos por vía administrativa y ninguno fue contestado”, dijo el ministro de Trasporte Jorge D’ Onofrio. “El gobernador instruyó al Fiscal de Estado para confeccionar esta demanda que ya se tramita ante la Corte Suprema de la Nación”, planteó el funcionario. Y demandó celeridad al máximo Tribunal de la Nación. “Cuando uno va por la vía del amparo es por que la situación es acuciante”, señaló.

El ministro de Transporte admitió que el conflicto en el AMBA derivado del Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano no está solucionado. Hay una tregua hasta el 25 de abril, pero entonces podrían volver los paros registrados la semana que pasó.

Por cuerda separada, Kicillof firmó otra demanda para reclamar la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Por ese fondo, el gobierno bonaerense asegura que dejó de percibir 14 millones de pesos mensuales, en un acumulado de 42 millones en cuatro meses desde que llegó al gobierno Javier Milei.

En cada caso Kicillof presentó una medida cautelar para que el Estado nacional proceda a la transferencia inmediata y efectiva de los montos devengados en concepto de este fondo desde 2023, más intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Los reclamos judiciales podrían ampliarse: Kicillof sospecha que este año dejará de percibir un total de 720 millones de pesos por distintos aportes que sí recibió hasta el año pasado.

No obstante, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dio un mensaje: “ Si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá en un tiempo razonable. No nos parece que la judicialización sea el camino”, advirtió.