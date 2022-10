Axel Kicillof: “Hay un empuje que empieza a decir Cristina 2023, se nota”

escuchar

Pese a que el diputado nacional Máximo Kirchner aseguró no creer que su madre, Cristina Kirchner, se postule el año próximo para la Presidencia, hoy el gobernador bonaerense Axel Kicillof indicó que le gustaría ver a la actual vicepresidenta como postulante a la Casa Rosada y consideró que eso también le pasa a parte de los argentinos. “Hay un empuje que empieza a decir Cristina 2023, se nota”, aseveró el alfil de la exmandataria.

“Cristina es quien conduce el movimiento político más importante del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta. En primera persona, a mí me gustaría. Pero la decisión de la candidatura va a estar en sus manos”, aseveró Kicillof cuando lo consultaron sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner intente ir por un tercer mandato. “El que decide es el pueblo en las candidaturas, no es una mesa de arena, y es su conducción la que tiene la capacidad y el olfato para darle expresión en las listas”, acotó en El Destape el gobernador.

Sin embargo, Kicillof enfatizó en que percibe un “empuje” de un sector de la sociedad para que la vicepresidenta vuelva a conducir el Ejecutivo. “En la Plaza de Mayo cantan Cristina presidenta, aparece en las paredes. Hay un deseo de sectores muy grandes que no tienen la responsabilidad política de estar en la mesa, pero uno ve que hay un empuje, una voz, que empieza a decir Cristina 2023. Se observa y se nota. Tienen el derecho, la voluntad de expresarlo”, remarcó, aunque reparó en que ese “Cristina 2023″ puede “significar muchas cosas”.

“La cuestión de las candidaturas está lejos, tenemos que dar resultados”, respondió cuando le preguntaron si el presidente Alberto Fernández es quien debe buscar su segunda gestión el año próximo. En esa misma línea siguió cuando fue consultado sobre si él competirá para ser reelecto en la Provincia, aunque dijo que lo “llena de entusiasmo” la transformación y la recuperación del territorio bonaerense. “Falta mucho para las elecciones”, indicó Kicillof y agregó: “La gente está viviendo el día a día, en eso hay que dar una solución”.

En base a esto último, el gobernador admitió en cuanto a la gestión frentetodista: “Está difícil, no salieron las cosas tan bien como se esperaban, estamos con problemas por todos lados, pero lo que te ofrecen [en Juntos por el Cambio] es un caos total, es una política de shock”.

Entonces aseveró que esta es “una etapa para audaces” y enfatizó: “Por más diferencias que tengamos, que nuestro frente cruja, hay que mostrar para dónde queremos ir y no hay que ser abstractos”. Bajo esa postura, indicó que los representantes oficialistas no deben distraerse y tampoco demostrar que están discutiendo internas. “La disyuntiva que viene es la derecha o los derechos”, planteó.

Entre férreas críticas a la plana mayor de Juntos por el Cambio, Kicillof apuntó directamente al expresidente Mauricio Macri e hizo una curiosa comparación para explicar el rol que -según él- afrontó ahora el antes mandatario. “Cuando uno va al Parque de la Costa hay tipos vestidos adentro de un peluche, cagados de calor, disfrazados de una cosa que no son. Debe ser un alivio salir del disfraz porque te cagás de calor ahí adentro. [Macri] dijo ‘no me jodan más’, salió del disfraz de Pluto y dijo: ‘Yo pienso esto, a mí no me corre nadie, mi referente económico es Cavallo’. [Eso último] no lo dijo, pero es eso”, reconstruyó el gobernador en relación con el discurso que dio ayer Macri cuando presentó su último libro, Para qué. “En 2015 Macri hizo campaña adentro del disfraz de Mickey”, siguió.

Y tras asegurar que no leyó la publicación todavía, ironizó: “El primer libro no sé si lo leyó [Juliana] Awada. Este capaz que consiga que lo lea Awada, Antonia, algún familiar”. Incluso, deslizó que Macri busca aplicar idénticas estrategias políticas que Cristina Kirchner. “Ella hace fideos, yo hago fideos. Y así se lanzó, como el Sinceramente de Cristina. Inventen algo, muchachos”, pidió.

También criticó al dirigente de Pro por sus críticas a Aerolíneas Argentinas y defendió el funcionamiento estatal de la empresa para brindar conectividad en el país. “Macri, mudate a la Patagonia y que no llegue un avión. Sabés cómo pedirías ‘vení con Aerolíneas’. La familia Caputo, en esos hoteles que hizo con Morel, suponete que no hay aviones”, chicaneó Kicillof.

En otra parte del extenso reportaje, Kicillof se refirió a ese supuesto vínculo comercial entre Caputo Hermanos y el líder de Revolución Federal ahora preso, Jonathan Morel, y fue contra el exsecretario de Finanzas macrista Luis “Toto” Caputo, familiar de los dueños de la firma. “Esa guillotina y esas antorchas las pagó Toto Caputo, no pagó ni mesas de luz, ni estanterías, pagó guillotinas y antorchas”, sostuvo el gobernador en relación con las violentas marchas a las que convocó este grupo radicalizado, que tiene integrantes detenidos por incitación a la violencia, apología del crimen e intimidación pública.

Incluso cuando Kicillof se refirió a la banda de “los Copitos”, a la que la Justicia investiga por el atentado contra la vicepresidenta, lanzó adrede: “Aparecen los copitos, o los Caputos, alguna de estas bandas, buscando asesinarla en la puerta de su casa”.

